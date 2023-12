"La idea es que el proyecto del ATP Gijón sea mayor que el de 2022"

Fernando Castaño (Gijón, 1969) preside la Federación de Tenis del Principado (Fedepa) desde 2021. Duda sobre si presentarse a la reelección en los comicios de 2024. "Hay días en los que pienso en entregar las llaves y marchar y otros en los que quiero seguir para terminar con lo que estamos haciendo, que aún no lo hemos terminado". En cualquier caso, dice, tomará la decisión el próximo mes de junio, cinco meses antes de que se celebre el Watergen Gijón Open –proyectado también para 2025–, una buena nueva que se conoció la pasada semana y que tiene a Castaño contento como unas castañuelas.

–Se le ve feliz.

–Llevábamos mucho tiempo en la pelea por volver a traer el mejor tenis a Asturias. Esto como cuando haces cumbre en el Mont Blanc: se sufre mucho y se disfruta cuando ya lo has conseguido.

–¿Qué papel ha jugado la Federación en todo esto?

–A diferencia de otras negociaciones de este estilo que llevó la Federación Española, en este caso fue el propietario de Watergen quien contactó con nosotros y entonces activamos todo con la concejalía de Deportes y la Alcaldía.

–¿El Ayuntamiento se mostró abierto a colaborar desde el principio?

–Sí, desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición con el objetivo de poder contar con el torneo. No nos pusieron una sola pega, y de bien nacidos es ser agradecidos.

–¿Qué estimación presupuestaria manejan?

–Es difícil calcularlo, pero será superior al de la edición de 2022 porque el premio al ganador pasa de 670.000 dólares a un millón. La idea es que, en general, el proyecto sea mayor. Watergen fue premiada como la mejor organizadora de torneos por el ATP de San Petersburgo, sabe cómo funcionan las cosas. Su prioridad el primer año no va a ser ganar dinero, sino hacerlo bien y afianzar la licencia para que luego vaya todo rodado y sea rentable económicamente.

–¿Subirá el precio de las entradas con respecto al de 2022?

–En las reuniones que mantuvimos con Watergen, y por lo que hablamos con ellos cuando estuvieron aquí, ha quedado claro que van a tener sensibilidad con la gente de aquí, esto no es el Mutua Madrid Open o el Godó. Los precios van a crecer, pero queremos limitarlo a un máximo del 20% de subida con respecto a 2022.

–Dice que le quedan cosas por hacer en la Federación.

–Mi candidatura llevaba, quizá, un programa demasiado ambicioso. Veníamos de un mandato de 23 años de la misma persona (Manolo Galé), e hicimos cambios radicales en la gestión, en lo deportivo, en el tenis base… Tenemos pendiente, por ejemplo, promocionar aún más el tenis base y los deportes escolares. Incluso si siguiera otros cuatro años no sé si me daría tiempo a cumplirlo todo.

–¿Qué más cambios quería llevar a cabo?

–Es bastante complejo hacer un análisis exhaustivo del tenis asturiano. Tenemos unas 1.700 licencias: algo más del 40% por ciento de veteranos y el resto de inferiores, donde hay un déficit importantísimo. Muchos niños combinan el tenis con el basket o el fútbol. A la hora de tomar la decisión, que suele llegar en edad infantil (12-13 años) de decantarse definitivamente por un deporte, es complicado elegir el tenis porque es costoso y supone un gran esfuerzo para los padres: por ejemplo, un padre de un niño que juega al fútbol sabe que el partido empieza a las 10 y acaba a las 12, pero en el tenis, además de que la sede de los torneos va rotando entre ciudades, no sabe a qué horario juega su hijo, porque depende del turno. Y como esa hay otras muchas dificultades bastante más complejas que nos lo ponen difícil, como que, al ser un deporte individual, para los chicos es más difícil de llevar. Por eso estamos trabajando en potenciar los torneos por equipos, la modalidad de dobles…

–¿Les ha quitado jugadores el auge del pádel?

–El pádel es la salida natural para el tenista que no alcanza el nivel que pretende. Si te fijas, muchos de los mejores jugadores asturianos de pádel vienen del tenis. El pádel ha pegado fuerte, sobre todo entre los veteranos; en inferiores, de momento, no nos roba jugadores. En el tenis, si el nivel entre competidores no es parejo, te aburres, mientras que en el pádel eso no sucede y, al ser cuatro jugadores, tiene una parte más social, de tomar algo después de jugar.

–¿Hasta qué punto resulta un impulso para el tenis asturiano contar con un jugador de la talla de Pablo Carreño?

–Es un referente para los niños, que tienen una figura cercana en la que fijarse. Además, Pablo es un chaval muy amable, tiene una cercanía impresionante con los chavales, pelotea con los niños cuando viene al club (Grupo Covadonga), se para con cualquiera que se lo pida por la calle para hacerse una foto… eso hace mucho. Está contento con cómo ha salido su operación en el codo, ojalá pueda volver pronto.

–¿Hay algún otro crack en ciernes?

–En el masculino te diría que no, a partir de los 14 años hay que cumplir una serie de hitos y de momento no hay nadie a ese nivel. Además, nos afecta mucho el tema de Estados Unidos, muchos niños quieren irse allí con una beca de tenis. En el femenino, hay 2/3 niñas destacando mucho, como Paola Piñera (13 años) campeona individual y dobles de España y que ahora está en Barcelona, en el TEC (Tennis Empowerment Center Carles Ferrer Salat).

–¿Hay más fichas masculinas o femeninas?

–Un poco más de chicos, por el peso de los veteranos. En inferiores está bastante igualado. En el tenis nunca hubo problemas con el tema de la igualdad, y siempre fuimos muy abiertos al colectivo LGTBI, con grandes campeonas como Arantxa Sánchez-Vicario.

–El "caso Rubiales".

–Creo que tendría que haber dejado de ser presidente por muchas otras cosas antes que por lo que ocurrió en el Mundial. A mí me parece que era un macarra y una representación nefasta para el fútbol. El error que cometió en Australia es posible que haya sido el menor de todos. Para mí fue más grave echarse la mano a la entrepierna con la Reina mirando que el beso con una jugadora con la que lleva conviviendo un mes.

–Sus colegas de otras federaciones se quejan de la falta de ayuda económica que les brinda el Principado.

–Este Gobierno va a tener que sentarse a pensar y a trabajar en la ayuda que le da al deporte: es probable que tenga que multiplicar por cuatro la inversión. En Galicia, la Xunta paga la primera licencia en cualquier deporte a cualquier deportista. Mi homólogo de Ceuta, que tiene 75 licencias, recibe más de 70.000 euros de subvención. Nosotros, con más de 1.700 tenistas, nos tenemos que apañar con 11.000 euros. No puede ser que tengamos que pagar nosotros por ir a los campeonatos de España. La nueva directora de Deportes, Manuela Eleazar, tiene una empatía que no tienen los que estuvieron antes en su cargo, porque ha vivido la realidad al otor lado como presidenta del Motive.co Balonmano Gijón. Ojalá le den recursos para que pueda hacer cosas.