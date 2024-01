Marqués y Barreiro dominan en Gijón

Rubén Marqués, pixueto del Universidad de Oviedo, en 19:14, e Isabel Barreiro, gijonesa del Bilbao Atletismo, en 20:41, se impusieron en la 54ª. edición de la TotalEnergies San Silvestre de Gijón, la más antigua de Asturias y la cuarta de España, en la que tomaron parte 7.100 atletas y con la novedad de celebrarse en horario matinal, algo que solo sucede cuando el 31 de diciembre cae en domingo. La prueba, organizada por el Patronato Deportivo Municipal y el club Gijón Atletismo, tiene un recorrido de 6,5 kilómetros para la carrera absoluta, en la que se modificó la parte inicial del circuito para evitar pasar por calles estrechas en los primeros kilómetros, cuando los atletas van todavía compactos.

Marqués dominó con autoridad la prueba a pesar de que el ganador reconoció que "fue una carrera dura y con nivel en la que estaban por ejemplo mi compañero de entrenamientos Ibrahim Morala o Carlos García, que es un gran atleta". Rubén era la primera vez que corría una San Silvestre y escogió la gijonesa, por lo que no notó los cambios en el circuito, tanto en el tramo inicial como que eso supuso que la carrera fuera un poco más larga: "reservé fuerzas al principio y como me vi bien lancé un ataque y me fui solo". El atleta universitario tiene claro que "siempre hay que ir a ganar, luego puede ser que sí o que no" y destacó "un ambiente espectacular, sobre todo cuando llegas al paseo de la playa". Marqués dominó con autoridad y logró la victoria en su debut en esta carrera, en la que el segundo clasificado fue el cántabro Carlos García Navarrete, del Villa de Noja, que también corría por primera vez. Completó el podio el catalán Xavier Tomasa.

Para Isabel Barreiro, la del domingo fue su quinta victoria y también la consiguió con bastante ventaja sobre la segunda clasificada, Sara Reimondo, del Villa de Foz, y con la atleta del Grupo Covadonga Laura Fernández Silverio en la tercera posición. Barreiro suele hacer un hueco en su programación de la temporada para correr en casa: "es una carrera en la que puede aparecer alguna atleta que no tengo controlada, como en este caso fue la chica que quedó segunda, pero yo aquí vengo a disfrutar y aunque se sufre, porque en una carrera siempre se sufre, estoy muy contenta por el resultado". Al contrario que Rubén, Isabel sí notó los aproximadamente 500 metros más de recorrido: "las piernas lo notan, pero a mí me da un poco lo mismo, lo único es que tienes que tenerlo en cuenta en la salida porque la gente sale muy rápido, es muy fácil que te lleven, por eso es importante saber regularte". Barreiro confía en "no tener que perderme esta carrera por el motivo que sea porque puede correr pocas veces aquí en Asturias y es una fecha muy especial para mí, ya que me permite correr por las calles de mi ciudad".

Como es habitual, hubo dos carreras, las del reducido grupo de atletas que buscaban la victoria y la de los miles de populares que quieren despedir el año corriendo, y lo suelen hacer acompañados de familiares, amigos o componentes del mismo club, no necesariamente de atletismo porque a lo largo del recorrido se pudieron ver camisetas de prácticamente todos los clubes locales.

Previamente a la disputa de la prueba absoluta se celebraron varias carreras más con distancias más cortas y destinadas a las categorías inferiores, así como una destinada a personas con algún tipo de discapacidad, y todas ellas fueron seguidas por numerosos aficionados, en una de las ediciones con más presencia de público de los últimos años. El buen tiempo animó a ello.