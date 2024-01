El Motive.co Gijón tiene esta tarde, 19 horas, un test muy importante de cara a calibrar sus opciones de evitar el descenso. Recibe al Atlético Guardés en un partido correspondiente a la fase previa de la Copa de la Reina que además supone el debut de Alfredo Rodríguez al frente del equipo. Tras poco más de una semana de entrenamientos con el nuevo técnico, el equipo gallego medirá el grado de mejora experimentado en este corto tiempo y cómo la plantilla va asimilando los conceptos del flamante entrenador.

Equipo y técnico tienen la ventaja de que el partido no es de liga y, aunque a ambos les gustaría clasificarse para la fase final de la Copa de la Reina, el partido no reviste tanta trascendencia. Por ello, el resultado queda un poco en segundo lugar y lo más importante es comprobar si se comienzan a ver cambios positivos o no. Alfredo tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de la lesionada Juceleyde Pereira.

El Atlético Guardés está en un gran momento de forma y la muestra es su reciente victoria sobre el líder Bera Bera. Se da la coincidencia de que fue el último visitante de La Arena en Liga, partido que acabó en clara derrota gijonesa y posterior destitución de Guillermo Algorri al frente del equipo. El gallego no es un equipo físico, pero sí sabe aprovechar al máximo una plantilla muy rápida y explosiva.

A La Arena volverán Cecilia Cacheda, María Palomo y la entrenadora, Cristina Cabeza, piezas fundamentales en las últimas temporadas en el seno del club gijonés y ahora en el conjunto rival.

Esta semana la jugadora Lorena Zarco, una de las veteranas del Motive.co Gijón, aseguraba que este partido iba a ser muy diferente al de Liga jugando recientemente e incluso que había un cierto afán de revancha porque las jugadoras querían reivindicarse tras el mal partido ofrecido a sus aficionados en aquella ocasión.

Por su parte, Alfredo Rodríguez hizo especial hincapié en la necesidad de ofrecer una fuerte defensa que sea la base sobre la que se asiente el juego del equipo. Eso y tratar de evitar la gran cantidad de pérdidas que están siendo uno los principales handicaps del equipo esta temporada.

El Motive.co Gijón tiene abierta la campaña de abonados para la segunda vuelta al precio de tan solo 30 euros. Una segunda vuelta que será clave para tratar de que el club se mantenga en la elite del balonmano femenino español.