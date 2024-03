El derbi asturiano de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, en el camino de la salvación

La Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español, ha situado para hoy (21.00 horas, Teledeporte), Día Internacional de la Mujer, el derbi asturiano entre el Motive.co y el Lobas Oviedo, que se disputarán en La Arena, en el que los dos equipos se jugarán muchas de sus opciones de mantenerse en la categoría. Y es que los dos conjuntos asturianos que compiten en la élite ya saben que, cuando acabe la Liga regular, tendrán que vérselas de nuevo en el play-down, una fase en la que los cuatro últimos clasificados se jugarán la única plaza de descenso que hay esta temporada. Las victorias que se cosechen entre esos cuatro equipos durante la Liga contarán también en esa pelea por la supervivencia.

«Es un partido también para reivindicar el papel de la mujer en el deporte, ahora tenemos mejores condiciones porque otras han luchado mucho antes» Carmen_García-Calvo — Capitana del Lobas Oviedo

La capitana del Motive.co, María González, reconoce la importancia de este duelo: "Este es un partido importante no solo para los dos clubes si no para el balonmano asturiano". Pero, además de importante, es un duelo que todas quieren jugar: "La plantilla está ilusionada, todo el mundo quiere vivir un partido así, con las gradas repleta. Ya vivimos algo parecido en la primera vuelta y ahora se va a repetir". La extremo es una de las gijonesas de la plantilla y en ese sentido su motivación es aún mayor: "Siempre he estado en este club, he visto un montón de derbis de otros equipos, pero nunca lo había vivido en carne propia hasta este año y es algo precioso".

La plantilla del Lobas Oviedo / Irma Collín

La capitana hace un llamamiento a la afición: "Queremos que el pabellón de La Arena esté lleno y que la afición pueda disfrutar". Para María González "no es malo tener algo de nervios ante un partido así, pero en lo que a mí se refiere más que nervios son ganas de que llegue el momento de jugar". El equipo logró una importante victoria en su anterior encuentro en casa, en el que venció al Rocasa, otro posible rival en la lucha por evitar el descenso. "Ganar siempre viene bien y creo que el equipo va hacia arriba", añade. En cuanto al rival, el Lobas, la gijonesa destaca como sus mayores virtudes que "la mayoría llevan tiempo jugando juntas" y una "primera línea que tiene mucha experiencia".

«La plantilla está ilusionada, esperamos que las gradas estén repletas, ya vivimos algo parecido en la primera vuelta y ahora estamos seguras de que se va a repetir» María González — Capitana del Motive.co

En estos momentos, el Motive.co Gijón pasaría a la fase de permanencia con 4 puntos por los 2 de las ovetenses. Sin embargo, para el equipo de Gijón esta es la última oportunidad de sumar ante un rival que va a jugar el play-down, mientras que el equipo de Oviedo tiene aún la posibilidad de hacerlo en la última jornada ante el Rocasa.

Para Alfredo Rodríguez, entrenador del Motive.co Gijón, que también dirigió al equipo de Oviedo durante nueve años, lo que suceda hoy "no es definitivo ni para Oviedo ni para nosotras porque todavía queda mucha batalla por delante". En su opinión, este partido tiene que ser sobre todo "una fiesta". Rodríguez reconoce, eso sí, que está viviendo una semana "especial". Un partido en el que considera que "no es malo que haya un poco de tensión porque eso quiere decir que las jugadoras están metidas en lo que tienen que hacer".

La plantilla del Motive.co de Gijón / Juan Plaza

En el lado de Oviedo, a pesar de lo dura que está siendo una temporada en la que tan solo han sumado una victoria, una de las capitanas, Carmen García-Calvo, toledana que lleva en Oviedo desde 2017, mira el partido de esta noche con alegría: "Aparte de que para nosotras es un partido casi a vida o muerte es que es un derbi y solo espero que venga cuanta más gente de Oviedo mejor". Ella, que además de jugar y preparar las oposiciones de Magisterio de Educación Física, entrena a equipos de la cantera, aún se acuerda del partido de ida en el Florida Arena, en el que las gijonesas ganaron por un gol (28-29): "Fue de infarto, pero, aunque tuvimos el balón para empatar al final, nos pusimos cinco o seis abajo y en lo que estamos incidiendo es que eso es algo que no nos puede suceder, tenemos que evitar esos malos momentos".

Las derrotas no quitan al equipo de Oviedo "ni la ilusión ni las ganas", sobre todo, explica García-Calvo, para disputar un partido como el de hoy: "Todo el mundo quiere jugar un partido así, nunca había visto las gradas tan llenas como en la ida, además, es un partido para reivindicar el papel de la mujer en el deporte. Nosotras este año tenemos la suerte de tener las condiciones de la Liga Iberdrola, pero eso es posible porque otras han luchado mucho por conseguir esto, aún falta por hacer, necesitamos más visibilidad y que las niñas se apunten a hacer deporte".

Manolo Díaz, técnico del Lobas Oviedo, asegura que su equipo llega "con toda la moral del mundo". Un partido que será especial "porque es un derbi" y en el que él tiene clara su misión: "Lo más importante es equivocarse muy poco y tratar de sacarlas de su plan de partido".