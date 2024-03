El Langreo es pura emoción: victoria en Compostela para entrar en play-off (0-1)

El Langreo consiguió un importante triunfo en su visita a Santiago de Compostela, donde se veía las caras con un rival directo en la zona noble de la tabla. Un solitario tanto de Luis Sánchez en las postrimerías del encuentro dio la victoria al equipo azulgrana, que durante todo el partido tuvo buenas ocasiones al contragolpe, incluidos tres balones estrellados en el travesaño, y que con el triunfo rompe una racha de dos derrotas seguidas ante equipos de la zona de descenso como son Arandina y Covadonga y se mete en zona de play-off.

A punto estuvo de marcar el Langreo en la primera jugada del encuentro, una mala cesión del Compostela que no cazó Steven. Pato Guillén llegó antes por muy poco y despejó el balón con apuros. Había comenzado el encuentro con imprecisiones y así se mantuvo durante algunos minutos en los que las pérdidas de unos y otros propiciaban las llegadas de ambos equipos al área contraria. Así, en el minuto 7 eran los locales quienes a punto estaban de marcar tras dos córneres consecutivos en los que el conjunto asturiano no acababa de sacar el balón de su área, y al final, en el tercero, tuvo que lucirse Adrián Torre para despejar el balón botado por los locales desde la esquina. Apenas un minuto más tarde era Juan López el que ponía a prueba a la zaga local cuando estuvo a punto de cazar un balón en el área. Y en el 10 era Steven el que no encontraba portería tras un buen remate.

Poco a poco la locura inicial fue dando paso a un juego de más control en el que el Compostela tenía el balón ante un Langreo que defendía bien y buscaba los balones largos para tratar de llegar al área contraria. Lo conseguía en varias ocasiones: un cabezazo de Nané en el 20, que se iba fuera; otro remate de Nané en el 27 al cazar un balón suelto en el área que se estrellaba en el larguero y, en el 39, un potente remate de Luis Sánchez desde la frontal que se encontraba de nuevo con la madera de la portería compostelana. Menos claras fueron las llegadas de los gallegos, aunque lo intentaron en todo momento.

No cambiaba la dinámica del partido en el inicio de la segunda mitad. El Compostela seguía teniendo más posesión y dominio del balón, pero era el conjunto asturiano el que a punto estuvo de adelantarse en el marcador ya en el minuto 49 en un remate de Steven que se estrelló en la madera.

A partir de ahí, sin embargo, cada vez le costaba más llegar al Langreo, centrado en tratar de cortar las internadas de un Compostela que apretaba en busca del gol, aunque no conseguía generar ocasiones claras.

Con el paso de los minutos, el Compostela se volcó en busca de la portería contraria, aunque una vez más fue el Langreo el que encontró espacios a la contra para volver a generar peligro. Luis Sánchez pudo marcar en el 82, y Gonzalo remataba fuera en el 83. Finalmente, en el minuto 87, iba a ser Luis Sánchez el que lo lograse tras una buena asistencia de Guerra.

De ahí al final lo intentó todo el Compostela, pero el Langreo defendió con mucho orden para acabar llevándose a casa los tres puntos en juego y entrar en play-off de ascenso a Primera Federación.