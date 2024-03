Rocío Rojas jugará en el Beti Onak la próxima temporada

Con el Motive.co Gijón jugándose su permanencia en la máxima categoría del balonmano femenino nacional comienzan a conocerse algunas de las bajas que se producirán al final de la temporada. La lateral Lorena Zarco no seguirá y su futuro está en la Liga eslovaca, poniendo así fin a su etapa en el conjunto gijonés, al que llegó en la temporada 2021-22 siendo pieza clave para la consecución de la clasificación europea.

Zarco no es la única que ya se sabe no seguirá en el Motive.co Gijón. Tampoco lo hará Rocío Rojas, que se marcha al Beti Onak, como ya anunció oficialmente el propio club navarro. Rojas llegó esta temporada procedente del Málaga con el que acababa de proclamarse campeona de Liga. Dos pérdidas importantes que ya se conocen y que no van a ser las únicas. El club gijonés se está jugando mucho y que en estos momentos se conozcan estos movimientos no parece que sea los más apropiado.