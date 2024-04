La increíble igualdad en la lucha por la salvación en Tercera: cuatro equipos, empatados a puntos

La igualdad es tan grande que cualquier detalle puede ser decisivo para seguir en Tercera Federación o descender a Primera Asturfútbol. Los enfrentamientos directos, el goal-average particular con los rivales de la parte de abajo, un gol más o de menos puede cambiarlo todo. En estos momentos, hay cuatro equipos empatados a 24 puntos, ocupando de la penúltima plaza a la decimocuarta, dos de los cuales bajarían y otros dos se salvarían. Pero ni eso es seguro, ya que también afecta lo que suceda en Segunda Federación y el número de equipos asturianos que desciendan. Si lo hace uno, no repercute; pero si se van añadiendo más sí que lo hará, salvo que suba otro equipo de la región en el play-off.

Lo que es seguro es que bajan tres equipos. Y en esa lucha hay un equipo que lo tiene ya muy difícil, como es el Barcia, con nueve puntos, a quince de la salvación cuando quedan veintiuno por disputarse. A partir de ahí están Gijón Industrial, Condal, Luarca y Llanes, los cuatro con 24 puntos. También están implicados el Titánico, que tiene 27 puntos, y el Avilés Stadium, que suma 28. El Lenense, con 33, y el Caudal, con 34, están ya situados en una zona cómoda de la clasificación a falta de siete jornadas por disputarse.

Pablo Busto es el entrenador del Llanes, uno de esos cuatro equipos que ahora mismo están empatados a 24 puntos. La pasada jornada ganaron un partido clave al Titánico (2-1) y tomaron un poco de aire. "Estamos a un nivel bueno de juego, es cierto que la situación en la tabla no ayuda a la tranquilidad, estamos intentando salir de ahí, pero hay que tomarse esta lucha como una lucha bonita", explica. Busto llegó con la temporada avanzada para sustituir a Luis Arturo y reconoce que "la situación no era fácil" y menos en el contexto del club, que es quizás de los implicados el que menos esperaba verse inmerso en esta lucha: "Una directiva nueva, un año importante por ser el del aniversario, pero las temporadas a veces no salen como quieres y hay que adaptarse". De lo que está muy seguro es de la decisión que tomó: "No me lo pensé nada, conocía al 80% de la plantilla, el Llanes es un equipo que me hace especial ilusión, con un campo y un sitio espectacular".

El que sí se veía en esa pelea es Andrés Hernández con el Luarca. "Firmábamos estar en esta situación ahora, somos junto al Barcia el presupuesto más ajustado, sabíamos que íbamos a estar ahí, el objetivo era no descolgarse", explica. En su opinión van a ser claves "los enfrentamientos directos". "Quizás nuestra ventaja es que sabíamos que íbamos a estar en esta pelea", añade.

También se lo esperaba el Gijón Industrial que dirige Sergio Inclán. En su caso, asegura que han tenido "muchos problemas". "Las lesiones fueron un sinvivir, además graves, clavículas, meniscos... todas de larga duración", explica. La victoria ante el Lenense fue para ellos fundamental tras una derrota ante el Condal: "Contra el Condal nos llevamos un palo gordo, un gol al final en un partido con un viento terrible, en un disparo casi desde el centro del campo". Para Inclán la pelea va a estar "emocionante". "Somos un recién ascendido, con un presupuesto bajo, que no pudimos mantener todo el bloque del ascenso ni fichar todo lo que quisimos", termina.

También Dani Roces, que se despide del Condal tras diez temporadas, esperaba estar en esta pelea. "Estamos motivados pero cautos, sabemos que va a ser difícil, a priori tenemos buen calendario y creemos que lo podemos sacar", dice. Su objetivo es "dejar al equipo donde lo cogí". "Somos un equipo que ha ido con dientes de sierra, nuestra mayor virtud es la fuerza del vestuario, que estamos unidos, sé lo que puede dar esta plantilla porque llevamos mucho tiempo juntos".

