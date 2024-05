Diego Baeza espera del nuevo técnico del Avilés "el chute de energía que necesitamos"

"Rozada puede darnos el chute de energía que necesitamos. Es energía pura, un entrenador con una personalidad muy intensa. Necesitábamos ese ‘punch’ y creo que lo vamos a tener". Diego Baeza, presidente del Avilés, habló ayer en Zona Mixta, programa del club, sobre la actualidad de su equipo, inmerso en el play-out, y el brusco cambio en el banquillo. Se mostró agradecido con Rozada, su nuevo entrenador, al que destacó porque "no era fácil coger este toro y él lo ha hecho, dice mucho de él".

"El pasado domingo fue el día más duro desde que estoy en el club", reconoció Baeza, que aseguró que "no se me pasa por la cabeza un posible descenso". "Ha sido un palo muy duro", apuntó el gijonés, que no quiso poner notas a la temporada del Avilés, ya que aún tienen por delante "una última revalida". "Debemos afrontar el play-out de la mejor manera posible y ser conscientes de lo que nos jugamos, no poner paños calientes", indicó el blanquiazul, que confesó que en los últimos días no pudo dormir pensando en el posible cambio de entrenador. "Necesitábamos un estímulo y creo que esta era la única manera. Estoy agradecido a Sánchez Murias y Vidales, fue decisión mía contratarles, pero creo que esto era lo que necesitaba el equipo", afirmó.

"No me arrepiento de las decisiones que he tomado, pero quizás hubiese actuado de otra forma", indicó Baeza a la hora de hablar de Vidales y Sánchez Murias antes de referirse al que es ya su nuevo técnico, Javi Rozada: "es una persona muy válida, un entrenador que no ha demostrado el nivel que tiene y viene con mucha fuerza y ganas de ayudarnos". El gijonés calificó como "complicado" el duelo de estas dos semanas ante el Manchego, rival en el play-out. "Ellos vienen en inercia positiva y nosotros en negativa, por eso creo que había que revertirlo con el cambio de entrenador. No creo que haya un claro favorito", señaló el presidente, que cree que una de las claves de la eliminatoria puede estar en jugar la vuelta en casa. "Necesitamos a nuestra afición. Todos queremos estar el año que viene en la categoría, tenemos que quitarnos el negativismo y apoyar al equipo. O lo sacamos entre todos o va a ser muy difícil", sentenció.

Hoja de ruta

Baeza explicó que estamos dos semanas el Avilés "se juega mucho", aunque aclaró que, aunque se produzca un posible descenso, el "club no vuelve a la casilla de inicio. Es una situación complicada, un descenso conlleva un retraso en muchas cosas. Descender hace daño, pero en nuestra hoja de ruta lo que hace es retrasar nuestro objetivo, no es una estocada al corazón", sostuvo el blanquiazul, que aprovechó para destacar los éxitos del equipo femenino y el juvenil, ambos ascendidos.

Por último, el gijonés trató el futuro de la ciudad deportiva, confirmando que volverá a hacer una nueva oferta por los terrenos y aclarando que "jurídicamente entendíamos que podíamos haber presentado tres ofertas, mi gabinete jurídico tenía claro que lo estábamos haciendo bien" y reconoció que espera tener una prórroga en la concesión del estadio. "Hay voluntad por ambas partes. Se nos pedía que cumpliésemos y hemos cumplido, no solo con el Ayuntamiento si no con todas las deudas que se han ido generando", sentenció.

Suscríbete para seguir leyendo