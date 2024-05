El asturiano Pelayo Sánchez hace historia, gana la sexta etapa del Giro de Italia y rompe a llorar: así fue su reacción

Pelayo Sánchez ha hecho historia esta tarde. El corredor de Movistar Team, natural de Tellego, se ha llevado la sexta etapa del Giro de Italia, que ha discurrido entre Viareggio-Rapolano. Pelayo se ha convertido, así, en el primer español que gana en tierras alpinas desde 2019.

En su primer temporada en Movistar, el de Tellego ha dado una sorpresa mayúscula llevándose una etapa de un grande después de ganar este año en la Challenge de Mallorca y de hacerse en 2023 con una etapa de la Vuelta Asturias. Es el primer asturiano que consigue una victoria de estas características tras Samu Sánchez, que se llevó una etapa del Tour en 2011. En cuanto al Giro, el último fue Chechu Rubiera, que se proclamó vencedor de una etapa en el año 2000.

"Es increíble, no tengo palabras. Es una locura. He intentado salvar energía para tener la forma y estar delante. He podido coger la fuga pero no me podía imaginar ganar, no tengo palabras. Sabía que iba a ser muy difícil. He guardado energía para encontrar mi momento", declaró Pelayo tras la victoria, para el que ganar en un grande era "un sueño".

La reacción

Tras lograr el triunfo, las cámaras de Eurosport grabaron su reacción: el asturiano rompió a llorar tras cruzar la línea de meta.

Anteriores ganadores asturianos

El Giro de Italia es una de las fechas marcadas en el calendario de los grandes ciclistas. En el caso de los asturianos, la cosa no es distinta. Pelayo Sánchez es el último de una lista que inauguró José Manuel Fuentes "El Tarangu" en 1971 cuando consiguió el primer triunfo asturiano en tierras italianas. Posteriormente, conseguiría ocho más entre 1972 y 1974, además que desde 1971 a 1974 se impuso como el rey de la montaña.

Un par de años después, sería el turno de Antonio Menéndez el que tocaría la gloria con una etapa del Giro. Un año después, Faustino Fernández Ovies, natural de El Berrón, obtenía el maillot de la montaña.

Para volver a ver a un asturiano vencer en tierras italianas habría que esperar hasta 1997 donde Chechu Rubiera consiguió imponerse en la 19ª etapa además de un 10º puesto en la general en su primera participación en una grande. En el 2000 volvería a repetir la hazaña.