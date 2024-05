Una revolución en marcha en un grande del baloncesto asturiano: "Va a haber cambios"

Enrique García acaba de asumir la presidencia del Gijón Basket en un momento delicado en lo deportivo, aunque tranquilo en lo económico.

–¿Por qué se presentó a las elecciones?

–Ya el año pasado cuando había convocatorias para las elecciones y no se presentaba nadie pensé en hacerlo yo, pero en ese tiempo se presentó una candidatura, así que yo al final no me presenté. Ahora creo que puedo aportar al menos la parte de gestión.

–¿Tenía algún tipo de relación con la directiva anterior?

–Tenía y sigo teniendo una relación cordial. No me llevo mal con nadie del baloncesto en Asturias. Hay puntos en los que no coincidíamos pero, por lo demás, bien. Antes de decidir presentarme hablé con algunas personas de la directiva, con Chus Poves y también lo hice con el anterior presidente. Quería saber cuál era la relación con el resto de clubes y con las instituciones. La situación interna más o menos la conocía porque yo era entrenador de un equipo. También hablamos de la situación económica.

–En ese sentido no parece que haya problemas.

–No los hay. Como en todos los clubes hay momentos bajos y momentos mejores, depende mucho de cuando llegan las subvenciones. Ahora mismo no estamos en números rojos. Obviamente siempre se puede estar mejor, pero no hay ningún problema.

–¿Ya ha formado la directiva?

–Si, está formada. Mi idea es dentro de unas semanas hacer una asamblea para presentarla y en la que cada uno va a hablar de la parcela que tiene encomendada para que el que quiera preguntar algo lo pueda hacer. Presentaremos el presupuesto para la próxima temporada. Lo que sí vamos a hacer durante las próximas semanas es reuniones con las familias de los jugadores para presentarles nuestro proyecto directamente y que también tengan la oportunidad de preguntar cosas que les afecten directamente.

–¿Cuáles son las primeras decisiones a tomar?

–Una de las primeras cosas que queremos hacer es mejorar la comunicación tanto interna como hacia el exterior. Vamos a crear unos boletines para enviar a las familias en las que se expliquen bien las cosas del club. Es algo que como padre echaba de menos. Serán unos boletines con cierta regularidad, un par de veces al mes o si es posible cada menos tiempo. De cara al exterior va a haber una persona encargada. Es algo que hay que mejorar.

–¿Quién será el director deportivo y el entrenador del primer equipo?

–Son decisiones ya tomadas y que iremos dando a conocer próximamente. Calculo que están cerrados más o menos el 85 por ciento de los entrenadores. La gente que sigue ya lo sabe. Va a haber movimientos porque queremos reforzar la parte deportiva. Lo que ya es seguro es que Albert Serrano, que hasta ahora era el director de cantera, va a ser el nuevo director técnico.

–Desde hace tiempo se viene barajando la posibilidad de una fusión con el Fodeba. ¿Cómo ve esta opción?

–Creemos que la única manera de que el baloncesto en Asturias, y más concretamente en Gijón, pueda crecer es ayudándonos entre todos. No tengo ningún problema en hablar con nadie, pero de ahí a una fusión a cualquier precio, no. Tiene que ser una cosa en la que ganemos los dos. Estoy abierto a hablar con cualquiera. De hecho, en una de las asambleas anteriores dije que quería hablar con el presidente del Fodeba para ver qué hay de cierto porque es un rumor que existe, pero del que no hay documento alguno. A los socios quiero decirles lo que hay y si quieren seguir o no por ese camino, pero para hacerlo tengo que saber cómo está la cosa.

