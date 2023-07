La burocracia y la muerte

De Asturias salieron más de 50 expedicionarios rojiblancos, pero al final, según cuentan los enviados "espaciales", a México llegó alguno menos. Y no, no es una película de miedo. Djuka fue víctima del papeleo y no pudo despegar con el resto de la expedición desde Madrid.

A la hora de escribir estas líneas el asunto se estaba solucionando (o no), aunque llama la atención que con todo el tiempo que ha transcurrido desde que se supo que habría gira americana los pasaportes, los visados o lo que sea no estén en perfecto estado de revista. Anécdotas de un viaje que acaba de comenzar y que llevará al Sporting de MAR, con #hashtag o sin él, a conocer de primera mano lo que es el modelo Orlegi, lo del proceso, el compromiso y tal y tal. Por lo demás, la "operación salida" no se mueve ni un centímetro, como si de un atasco veraniego se tratara. Cali Izquierdoz, antaño recibido como general romano victorioso por su pasado en Boca Juniors, confirma que no se va, que se quiere quedar en Gijón. Pues si finalmente es así, bien harían MAR y el central en limar sus asperezas para tener un curso tranquilo, que bastantes sustos lleva estos días el planeta rojiblanco. Y eso que esto acaba de empezar. Mientras, a 28 kilómetros andan de cumpleaños. Pachuca vive su año I al frente de la casa azul. Lo futbolístico parece ilusionar a la tropa. Ahora queda por ver, por ejemplo, lo que ocurrirá con la nueva ciudad deportiva prevista en Latores y cuándo empezarán a entrar las excavadoras y demás familia. También, como lo de Djuka, va a ser cuestión de papeles. La burocracia, como la muerte, nos hace a todos iguales. O casi, ¿oyisti, güey?