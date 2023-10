Leo Román, Luengo, David Costas, Calvo, Abel Bretones, Luismi, Seoane, Colombatto, Viti, Paulino y Borja Bastón. Este fue el 11 de Carrión los días 1, 4 y 7 de octubre. Muy sorprendente que en una semana de tres partidos, el once inicial haya sido idéntico en todos ellos. El balance muy positivo con dos victorias y un empate, imagino que ningún equipo de la categoría haya repetido su once de partida en los tres encuentros semanales. No entro a valorarlo, pero demuestra que el rendimiento, colectivo e individual, a ojos del catalán es bueno. Se confirma la idea: en ataque, tener el balón en juego posicional desde el inicio, tratar de jugar por dentro generando superioridades, buscando si se dan, los espacios por fuera, especialmente por la izquierda y que esta posesión no sea intrascendente, sino que busque la verticalidad y la portería rival. Mientras que en defensa predomina una presión intensa tras perdida y diferentes alturas de presión, aunque suele ser atrevida y alta.

Pese al poco tiempo de trabajo del nuevo cuerpo técnico, muchos de estos fundamentos se desarrollan a buen nivel, quizá falte algo de profundidad en momentos puntuales y se hayan repetido varios errores en el inicio del juego, pero estos van implícitos al modelo de juego. La próxima recuperación de Alemão y Lucas dará alternativas y variantes al juego, así como la progresiva entrada de Camarasa y Cazorla. También sabemos que futbolistas que ahora tienen una participación escasa, tendrán sin duda su momento y para aprovecharlo deben de estar preparados física y mentalmente. En Leganés vimos un buen Oviedo, con personalidad, queriendo ser protagonista y ganar. Se pudo, pero también perder y al final considero justo el empate. Las certezas a día de hoy son que el equipo está en la zona media/baja de la tabla, pero también que se van recuperando efectivos y que el equipo ilusiona. Las realidades llegarán tras una serie de rivales que empiezan por A, (regla nemotécnica), Albacete, Amorebieta y Alcorcón. Veremos cómo se sale de este microciclo y la posterior manera de afrontar noviembre. Llega al Tartiere el viernes un equipo alegre y valiente en su juego. Se puede ver un gran partido. ¿Lo más importante? Ganar, aunque si el fútbol es un juego también importa gustar. O no…