Y llega otro 26 de marzo

Estamos en la semana del aniversario del Real Oviedo y como todos los años es momento de reflexión. De pararnos por un momento y echar la vista atrás. No queda muy lejos ese momento crítico en el que estuvimos al borde del precipicio. Hoy, en el año 2024, podemos decir con orgullo que estamos llegando a la fecha del centenario sin ninguna refundación. Vamos a cumplir 100 años reales, con documentos que así lo acreditan. No todos los clubs pueden decir lo mismo y esto solo nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Orgullosos de lo que somos, fuimos y seremos . El equipo subsiste gracias a que tú, oviedista, te empeñaste que subsistiera. Lo fácil hubiera sido dejar morir a una entidad que estaba dando el último aliento. Pero no, se sacaron fuerzas de donde no había, se apeló a la heroica y se logró reanimar y estabilizar a lo que hoy es un sentimiento aún mayor.

Pasan los jugadores, pasan las directivas, pasan los aficionados, pero el escudo permanece y perdura generación tras generación.

Como en todas las celebraciones, se vivirán como una fiesta. El club y la afición están organizando distintas actividades que ya todos conocéis. Para mí un momento muy especial, será el que viviremos en el teatro Campoamor, con la entrega por parte del padre de Pelayo Novo a Sid Lowe el brazalete de capitán de la fundación. Os animo a que participéis de manera activa en las actividades, porque es momento de hacerlo, es momento de sacar tu bufanda o bandera con el escudo de tu club, y gritar bien fuerte.

¡Hala Oviedo!

