UGT tacha de "poco serio" el informe de FADE sobre el alza del salario mínimo

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias, calificó ayer de "poco serio" el informe técnico elaborado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en el que se concluye que la subida del 5% en el salario mínimo interprofesional (SMI) "puede tener consecuencias fatales" para los autónomos y micropymes de los territorios menos competitivos de Asturias, aquellos que están alejados de las grandes ciudades.

"El informe de FADE no tiene ni pies no cabeza y, además, es muy poco creible", señaló Lanero, que sospecha que el documento ya estaba preparado antes de que el Gobierno y los sindicatos pactaran en la mañana del pasado viernes una subida del SMI del 5%. "Cuando la propia CEOE planteaba una subida del 3% nada quebraba ni nada estaba en peligro, y ahora que se acuerda una subida del 5%, que son 15 euros más al mes, eso si quiebra el sistema y hace que cierren muchas microempresas", lamentó Lanero, que resaltó que los alimentos subieron en Asturias el pasado año el 7,1%, por encima de ese 5% del SMI; que los alquileres y las hipotecas medias están por encima de los 600 euros y que los costes de las energía "están por las nubes". "Es imposible tener una vida digna con 1.080 euros y no estamos hablando de una subida catastrófica para las empresas", señaló Lanero, que defendió el "bucle positivo" que generara en la economía la subida del SMI.