Adiós a perder espacio en el armario: el truco de las tazas en círculo arrasa tras viralizarse

Aunque la falta de espacio es un problema general que afecta a la vivienda en su conjunto, normalmente donde antes se evidencian y donde más se sufren las consecuencias de ello es en la cocina. No es de extrañar. Se puede afirmar casi sin lugar a dudas que esta estancia es el centro neurálgico de todo hogar. Es esa zona de reunión en la que todos los miembros de la casa coincidimos o estamos como mínimo tres veces al día. A la hora del desayuno, en el momento de la comida y cuando es el turno de la cena. Ahora bien, la cocina es mucho más que un simple lugar para preparar platos y para alimentarnos.

En la cocina, bebemos, comemos, charlamos, nos calentamos e incluso, por qué no, a veces hasta estudiamos y trabajamos. Es por ello que entre estas cuatro paredes se tiende a acumular multitud de enseres y es por ello, también, por lo que, al pensar en una cocina se nos vienen inmediatamente a la cabeza una larga lista de muebles, de electrodomésticos, productos y utensilios que podemos y debemos encontrar en ella. Desde el microondas y las nevera hasta la batidora, las sartenes y ollas pasando por cucharas, tenedores, cuchillos, platos, tazas, vasos o táperes hasta llegar a sillas o banquetas y mesas, delantales, manteles y servilletas, por ejemplo, estamos solamente ante una minúscula representación de la realidad culinaria tan cotidiana. Esta es ya una extensa enumeración y ni siquiera se ha mencionado los alimentos y los ingredientes que cada cual tiene en la despensa.

Ante tal cantidad de artículos es totalmente normal que el espacio de cajones y alacenas se llene pronto, del mismo modo que es habitual que nuestra desesperación por lograr una cocina ordenada, práctica y cómoda en la que poder elaborar recetas a gusto y en la que poder desenvolvernos de manera sencilla y rápida para la limpieza posterior, vaya en aumento. Y no es para menos. Seguramente ya hayas intentado de todo para ganar algo de espacio extra de almacenaje. Puede que hayas comprado muebles o accesorios nuevos. A lo mejor hasta has decidido realizar algún tipo de obra o te lo estés planteando porque sí, estas alternativas pueden ser muy útiles, ahora bien, no siempre son las más asequibles ni las más cómodas. Existen otras opciones igual de eficaces, pero por mucho menos dinero. A un coste 0 y sin dedicarles apenas esfuerzo y tiempo.

Truco viral

Esto lo han demostrado, como viene siendo habitual para este tipo de problemas, las redes sociales. La cuenta @salsapancake, con 231 mil seguidores en Instagram conocida precisamente por proporcionar numerosos hacks de cocina, limpieza y orden, ha desvelado el truco definitivo para sacar espacio de los cajones de donde no parece haber hueco y sin gastar ni un solo euro. La clave del truco se encuentra en las tazas.

Se trata de un consejo muy sencillo y muy rápido de poner en práctica, pero sobre todo muy efectivo tanto para el orden como para evitar la aparición de polvo dentro de las tazas. Simplemente hay que amontonar los distintos platillos de las tazas y poner encima del último de la torre los vasos en forma de círculos. Este consejo se aplica de cuatro en cuatro tazas ya que consiste en meter el asa de una de ellas por el hueco de otra hasta que se forme una especie de disco en esfera.