Banco de España: "En ningún caso vamos a permitir que se suavicen los criterios de concesión de crédito"

La directora de supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, ha afirmado que "en ningún caso" el organismo va a permitir que los bancos suavicen los criterios de concesión de crédito, ante el previsible escenario de bajada de los tipos de interés. "[El riesgo de crédito] es el primer riesgo para el sistema financiero europeo. Los bancos europeos, en general, tienen un modelo de negocio de banca comercial centrada en el crédito, por lo tanto ya estamos tremendamente vigilante", ha indicado durante la presentación de la Memoria de Supervisión de 2023.

Olano ha explicado que, ante la previsible bajada de tipos que el Banco Central Europeo (BCE) a partir de junio, la banca deberá aumentar el negocio crediticio para mantener sus márgenes de intermediación. Sin embargo, ha alejado la posibilidad de que este aumento de la concesión se realice a través de suavizar los criterios.

"No sé si va a haber crecimiento del crédito después de las últimas noticias de la situación geopolítica. No sé cómo va a afectar [el conflicto entre Israel e Irán] al crédito", ha explicado también, antes de referirse a la caída en el crédito concedido a hogares, especialmente el hipotecario, donde de hecho se ha producido una reducción del saldo por el uso del ahorro que las familias atesoraron durante la pandemia. En el caso de las empresas, Olano ha señalado que la caída se produce en la financiación a largo plazo, pero no en el crédito para el circulante.

Sin embargo, ha asegurado que el riesgo de crédito lleva siendo una prioridad supervisora y seguirá siéndolo durante "muchos años". Así, se ha mostrado tajante en esta cuestión, donde también ha explicado que ya se han realizado actuaciones para revisar si se han suavizado los criterios para conceder créditos, y se volverán a hacer "si es necesario".

Expedientes sancionadores y actuaciones supervisoras

En la Memoria de Supervisión correspondiente a 2023, se da cuenta de que el Banco de España tramitó 11 expedientes sancionadores en 2023 contra entidades y sus cargos de administración y dirección, que han afectado al menos a 54 personas física.

En particular, en el ámbito prudencial se tramitaron nueve expedientes que han afectado a esas 54 personas. De estos nueve expedientes, seis se resolvieron en 2023.

Sobre la supervisión de conducta --labor que tiene como objetivo verificar si las entidades se ajustan a la normativa de transparencia y protección de la clientela--, el Banco de España llevó a cabo 153 actuaciones supervisoras concentradas, fundamentalmente, en las áreas de cuentas y depósitos (43), de crédito al consumo (34), de servicios de pago (26) y de crédito inmobiliario (24). Otras 26 fueron para publicidad, servicios de atención al cliente, financiación a pymes, etc.

Como resultado de las actuaciones supervisoras realizadas, Banco de España incoó un expediente sancionador y formuló 101 escritos de requerimientos y de solicitudes de cese o rectificación de conducta, de los que 57 se realizaron en el marco de la supervisión de la actividad publicitaria, y 76 escritos con recomendaciones y aclaraciones.

De cara a 2024, el informe subraya el objetivo del Banco de España de elevar el peso de las inspecciones 'in situ' a la banca durante este ejercicio.

Locales comerciales

Olano también se ha referido durante su intervención a la vigilancia que los países de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) lleva realizando desde hace dos años del sector inmobiliario comercial, que en Estados Unidos ha provocado algunas tensiones.

No obstante, la directora de Supervisión del Banco de España ha afirmado que, por ahora, no representa un problema para el país, teniendo en cuenta que el peso de esta actividad en el saldo crediticio total al sector privado de la banca es del 8%, un porcentaje "reducido", una cifra que no incluye el crédito a promotoras.

Ha especificado que el crédito al sector inmobiliario comercial está concentrado en oficinas, locales y hoteles, pero no en activos con más riesgo, como los centros comerciales. "Como la industria del turismo va bien, no esperamos grandes problemas por esa vía. Veo difícil si hay problemas en Europa que contagie directamente a España", ha afirmado.

Olano, sin embargo, ha matizado que podría haber algún riesgo en el negocio de centros de oficinas, ante el auge del teletrabajo, así como en los puntos de venta físicos de los comercios, que cada vez realizan más transacciones de manera digital.

"Hay que comunicar todos los ciberincidentes"

Por otro lado, la directora de Supervisión se ha referido a las dos caídas que sufrió la plataforma de pagos Redsys en noviembre y cuyo funcionamiento está bajo vigilancia del Banco de España. Olano ha indicado que se han hecho actuaciones, se han investigado las razones de estas caídas y se han trasladado "recomendaciones".

No obstante, ha querido señalar que este suceso "conecta" con el concepto de ciberresiliencia de las infraestructuras, que va más allá de frenar ciberataques, un problema sobre el que supervisores y entidades se han focalizado en los últimos años. "Los ataques van a entrar. Lo importante es tener sistemas de recuperación que permitan devolver el servicio rápidamente", ha afirmado, si bien cabe recordar que Redsys informó de que la caída de su plataforma se produjo por un fallo técnico, y no por un ciberataque.

Además, ha señalado que hay un problema de comunicación de ciberincidentes, que incluye ciberataques o problemas internos; de hecho, ha indicado que la mayor parte de las caídas se producen por problemas internos. "Hay que comunicar todos los ciberincidentes", ha trasladado Olano, indicando también que este problema podría solucionarse con el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA).