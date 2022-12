Bauzá impulsó durante su Govern un hotel con fondos que atribuyó a la familia real qatarí

José Ramón Bauzá, ahora en el punto de mira por la investigación sobre posible corrupción y sobornos de Qatar en el Parlamento Europeo, tramitó de urgencia un megaproyecto hotelero en Canyamel con dinero procedente de un fondo qatarí que, según defendía el expresidente del Govern, estaba liderado por Sheik Ben Omar Kalifa Al Thani, un supuesto miembro de la familia real. El 30 de marzo de 2012, cuando estaba al frente del Ejecutivo, declaró de interés autonómico el complejo urbanístico porque tendría un "especial impacto socioeconómico" y ayudaría a la "rápida salida de la difícil situación económica general que atravesamos".

Ese mismo día el Consell de Govern aprobaba dos iniciativas que muchos recordarán: la primera fase del proyecto de reestructuración del sector público instrumental de Baleares, que preveía la eliminación de 12 empresas y la reducción de hasta 400 puestos de trabajo, y la "reordenación de la Administración pública para adecuarla a la realidad", que suponía eliminar más de mil plazas.

En la nota de prensa publicada por el Ejecutivo autonómico, Martin Bowen figuraba como "propietario del proyecto" y "representante" de Sheik Ben Omar Kalifa Al Thani. El empresario Antoni Mir le acompañó en calidad de director general del Grupo Cap Vermell. En una primera conversación telefónica con Diario de Mallorca, Mir dio por bueno el nombre árabe difundido por el Govern y aseguró que era un miembro de la familia real de Qatar que utilizaba la empresa Cap Vermell para ejecutar el lujoso establecimiento.

El problema surgió cuando este diario trató de contactar con el jeque de Canyamel. En la embajada de su país no tenían ninguna noticia sobre él y un portavoz de la delegación en Madrid declaraba que "no he encontrado ningún Sheik Ben Omar Kalifa Al Thani en internet, ni siquiera en las páginas árabes".

Por su parte, Por su parte el alcalde de Capdepera, Rafel Fernández, tampoco vio a Sheik Ben Omar Kalifa Al Thani y confesó que "solo conozco a Mir y Bowen": "El proyecto entró en el Ayuntamiento en 2005 y desde entonces los jeques no han aparecido. Cap Vermell dice que detrás hay un fondo de inversión de Londres. Un par de personas de este fondo vienen cada mes a Capdepera".

La construcción provocó el rechazo de los grupos de la oposición y de los ecologistas. La portavoz del GOB, Margalida Ramis, denunció que aquella desregularización a la carta "solo beneficia a la especulación inversora, ningún ciudadano tiene la seguridad de que se va a proteger el territorio".

En declaraciones públicas, Bauzá defendió que el objetivo era "posibilitar y agilizar los trámites administrativos" porque se trataba de "un proyecto positivo ya que nosotros vivimos el turismo, queremos ser competitivos al más alto nivel y tener un producto de alta calidad demandado durante todo el año".

El Hotel Park Hyatt Mallorca fue uno de los cuatro proyectos que en 2012 obtuvieron la declaración de interés autonómico por parte del Govern con el objetivo de dotar a estos proyectos de un carácter preferente y rápido para facilitar y acelerar su tramitación administrativa. A finales de aquel año el ayuntamiento concedió la licencia de obras. Además del de Capdepera estaban el complejo turístico-residencial de la Marina de Magaluf; el hotel de sa Ràpita y la rehabilitación de los establecimientos de Melià en Magaluf.

El complejo, que sigue en funcionamiento pese a que Hyatt dejó la gestión en 2020, ofrece 142 habitaciones incluyendo 16 suites. En la presentación del proyecto, el presidente del grupo para Europa, Oriente Medio y África, Peter Fulton, afirmó que "la apertura de nuestra primera instalación europea Park Hyatt marcó un hito importante para Hyatt y subraya nuestro compromiso con el crecimiento significativo y estratégico en esta región".

En los últimos días se han conocido varias informaciones sobre la relación de Bauzá con el país árabe y sus principales dirigentes, como los ministros de Asuntos Exteriores y Transportes. Además, las autoridades le pagaron al menos un viaje en business y dos noches de hotel en el Sheraton Grand Doha, de cinco estrellas, con todos los gastos pagados.