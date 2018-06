Premio nacional para dos experiencias científicas del colegio Corazón de María

Dos iniciativas del gijonés colegio Corazón de María han sido reconocidas con el Premio Aciertas que concede la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) a las mejores experiencias educativas de España en el ámbito de la ciencia.

Los reconocimientos han ido a las proyectos "Codema Go" y "Codema Escape Room" dentro de la iniciativa "Aprendiendo ciencia con diferencia". "Codema Go" es una experiencia de realidad virtual coordinada por el profesor de la escuela Mario Farpón Álvarez e inspirada en el juego Pokémon Go. Utiliza una app de geolocalización y una de lectura de códigos QR para tratar temas de biología, geología y tecnología mediante la gamificación.

El aprendizaje de estas materias también es el objetivo de la iniciativa "Codema Escape Room" que ha sido coordinada por la profesora Laura Fernández Alonso y se basa en los conocidos juegos o salas de escape. Se trata de resolver una serie de pruebas encadenadas.