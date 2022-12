IU carga contra el PSOE de Monchu García: "Solo buscan confrontar con nosotros"

Izquierda Unidad y la dirección del PSOE de Gijón han tenido sus más y sus menos desde que Monchu García tomó las riendas de la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, pero las últimas declaraciones del secretario general de los socialistas locales, en una entrevista publicada ayer en LA NUEVA ESPAÑA, ha terminado por hacer estallar al socio de gobierno en el Ayuntamiento, especialmente por asegurar el socialista que "no está siendo fácil encontrar el acuerdo" a cuenta del Plan de Movilidad, área municipal que gestiona IU. "Con las declaraciones de Monchu García llueve sobre mojado. Y, cuando ves que son muchas las declaraciones que responden a una estrategia política, uno llega a la conclusión de que esa estrategia está más basada en desacordar con IU y acordar más en el ámbito de la derecha", reprochó ayer el portavoz de IU, Aurelio Martín, en declaraciones a este periódico. Pero el sentir general en la formación de izquierdas es claro: "La nueva ejecutiva del PSOE busca la confrontación con nosotros cada vez que tiene oportunidad. Y esto no se hace por capricho".

El portavoz municipal de IU, y concejal de Movilidad y Medio Ambiente, va más allá y, "a tenor de la estrategia con la que el PSOE quiere aparecer como un partido más en el centro derecha", tiene la "inquietud" de que "detrás de esa estrategia no descarto que la culminación sea forzar para que se rompa el gobierno local antes del mes de mayo". "Sería la guinda a su estrategia política, pero a mi entender es una locura", señala Martín.

La desconfianza está instalada en las relaciones entre ambos partidos, pero desde Izquierda Unida se muestran muy críticos con lo que considera un viraje al centro derecha de los socialistas gijoneses. "Están preparando el ‘postsanchismo’, con una estrategia certera que pasa por la diferencia y confrontación con la izquierda. Una estrategia muy diferente a la que nosotros conocemos del PSOE en España y en Asturias. Por eso queremos que el PSOE de Gijón decida su estrategia, porque cada día que pasa nos preocupa más que busquen guiños y consenso con la derecha; una derecha echada al monte y con la que tienen la esperanza de acordar en Gijón. Parece que les sobra la izquierda, no solo en el gobierno, sino en el futuro", reflexiona, Aurelio Martín, con preocupación, pues ve en esas maniobras "la primera vía para que la izquierda" no sume en la ciudad tras las elecciones municipales del próximo año.

Las críticas, además, no van solo por la estrategia política, sino por lo que en Izquierda Unida ven una injerencia en la actuación del gobierno local que lidera la socialista Ana González, contra la que su propio partido maniobró para evitar que repitiera como candidata. "No es posible que los gobiernos, ni el de Gijón, ni el de España ni ningún otro, se dirijan desde la sede de un partido. En mi partido yo no lo permitiría, porque es una dinámica peligrosa desde el punto de vista institucional, porque los gobiernos deben tener su capacidad, autonomía y su programa", señala Aurelio Martín. Y recuerda: "Los representantes del gobierno local han sido elegidos por los ciudadanos, mientras que las direcciones de los partidos no lo han sido; conviene no seguir confundiendo las cosas".

El centro de la polémica entre IU y los socialistas está, principalmente, en el Plan de Movilidad. Ya el pasado verano, cuando todavía no se había consumado el cambio de cabeza de lista en el PSOE, desde la Casa del Pueblo se envió un documento a los medios en el que se enmendaba casi todo el documento. Un texto que cayó, por las formas y por el contenido, como una bomba en IU. Y, a pesar de las conversaciones para incorporar mejoras y seguir negociando el plan, las palabras de Monchu García este domingo han vuelto a destapar la caja de los truenos. "La última valoración pública que escuché de él (Aurelio Martín) era positivísima de las políticas que había llevado. Es más, se jactó de llevarlas a cabo para un grupo de población reducido, pero muy satisfecho con sus políticas. Entiendo que él estará contento", señaló García. La respuesta no se hizo esperar ayer. "Dije, igual no muy afortunado, que las medidas habían gustado en mi organización, de ahí a que las hice para solo un grupo de personas va un mundo", reflexionó.

Aurelio Martín, además, resalta que el Plan de Movilidad tuvo el apoyo "de 23 entidades; es fruto de un amplio consenso". "Estamos en época de matices, pero no abriendo el proceso de participación", indica el concejal al PSOE, partido al que también recuerda que el reglamento de laicidad "debe salir adelante este mandato".