Desmontan por riesgo de derrumbe la fachada del edificio de Manuel del Busto en Moros

La construcción de ocho viviendas de lujo en el edificio de la esquina de las calles Moros, Munuza y León quedará paralizada hasta que sus promotores justifiquen ante el Ayuntamiento su decisión de desmontar la fachada del edificio, catalogada por su valor histórico y que lleva la firma del afamado arquitecto Manuel del Busto. El peligro de derrumbe de la fachada, debido a su mal estado, llevó a los responsables del proyecto a optar por su desmontaje. Una labor que se inició hace alrededor de un mes ante la mirada de los curiosos, que pudieron ver como las piezas, numeradas para luego poder volver a recomponer la fachada, iban saliendo por la calle León.

El problema es que la licencia municipal de obras no daba cobertura a esa operación, y que ese desmontaje no le fue comunicado al Ayuntamiento. Así que desde Disciplina Urbanística se dio orden de paralizar la obra hace unos días. Ahora toca que presenten un proyecto de modificación de licencia donde se argumenten los motivos que llevaron a desmontar la fachada catalogada y el proceso que se va a seguir para la restitución de la pieza. No se espera que haya problemas ya que hay informes de técnicos municipales que avalan la mala situación de la fachada y la existencia de un riesgo real de derrumbe.

En todo caso, tras la presentación al Ayuntamiento de ese modificado, el asunto debe pasar por la comisión del Catálogo y la Consejería de Cultura. Los técnicos decidirán en función de la información que les remita la empresa si el incidente es motivo de un expediente sancionador. El asunto, aunque no estaba dentro del orden del día, fue motivo de debate en la comisión de Urbanismo de ayer donde la edil del área, Loli Patón, explicó la situación.

En 1913 está fechada este edificio que Manuel del Busto hizo por encargo de Manuel Fernández y que en su diseño original era una vivienda unifamiliar en tríplex sobre un local comercial. La belleza de algunas de las figuras de su fachada fue motivo de admiración en Gijón. En su libro "El Gijón de Manuel del Busto", el historiador, y especialista en la obra del arquitecto, Héctor Blanco, destaca la igual composición de las fachadas a Munuza y Moros, su entronque con una rotonda y el contraste entre "una cierta estética ecléctica con la pervivencia de un sustrato modernista, perceptible en el movimiento ondulatorio que imprime a las fachadas la combinación de la rotonda y las baterías de miradores achaflanados".

A partir de ese edificio, y del solar colindante donde se produjo el derrumbe del edificio en 2010, se puso en marcha un proyecto con la firma de otro afamado arquitecto Patxi Mangado. El proyecto languideció de tal manera que el estudio de detalle acabó por caducar y hubo que repetir la operación. La aprobación definitiva en Pleno fue en 2021. La operación la impulsa la sociedad Durbelan.