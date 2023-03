Habla Danny Danniel, desesperado en su lucha contra el plagio de su tema más famoso: "No pararé, estoy dispuesto a tirarme por el Cabu Peñes"

Danny Daniel se enfrenta este martes a un día clave en su lucha para que se reconozca el plagio de su canción “Por el amor de una mujer” por parte de los “Gypsy Kings”. Si no lo impide la huelga de letrados de la administración de justicia, en Madrid se celebrará un juicio por el que el mítico cantautor gijonés reclama más de 3 millones de euros a la SGAE (Sociedad General de Autores de España), después de que un juzgado de Francia reconociese el plagio, con una indemnización de 100.000 euros (49.000 para el autor). Un embrollo adelantado por LA NUEVA ESPAÑA ya en 2017 y que ahora ha estallado por un nuevo episodio, que le ha llevado de gira por las televisiones nacionales para denunciar lo sucedido.

-Empezó su lucha hace seis años, pero ha vuelto a la carga de nuevo. ¿Por qué?

-Le hemos puesto una denuncia a la SGAE, porque el juicio celebrado en Francia ha sido una chapuza. La SGAE no demandaron absolutamente nada. Se olvidaron completamente de los daños colaterales que trae esto, tanto el económico como el moral. La SGAE me ha ninguneado durante tantos años y llegó el momento en que toca demandarlos a la propia SGAE. En el juicio de Francia se ha demostrado que la melodía de “La Dona” de los Gipsy Kings es exactamente igual que “Por el amor de una mujer”. ¿Y dónde están les perres? Resulta que como no demostraron ningún daño económico, el juez de Francia dictaminó que la indemnización solo eran 100.000 euros, y de esos 49.000 solo para mí. Es de risa. La SGAE es algo vergonzoso, se dedican a esquilmar a los autores.

-¿Cómo se siente?

-Lo que más me dolía era pensar que en España no sabían nada de lo que estaba pasando con esta canción. Estos tíos nos la han metido, porque llevan cobrando los derechos de esta canción desde 1982 hasta el día de hoy. Llegó el momento en el que quería ver si denunciando de verdad esta situación los medios de comunicación me iban a ayudar. Y está siendo la leche, estoy en varias televisiones. Lo que me aterrorizaba era irme de este mundo sin que se supiese lo que hicieron estos tipos. No es cuestión de dinero ni nada, sino de orgullo y amor propio. Siempre me pensaba que ya me habrían olvidado porque llevo más de veinte años fuera, pero el apoyo que estoy notando me emociona. El teléfono está ardiendo.

-¿Es al menos un triunfo moral?

-Total. Eso es lo que más feliz me está haciendo. Me siento raro. Tengo una presión interior extraña, me duele la cabeza, estoy nervioso… Es como una bola de nieve, que está creciendo mucho.

-¿Cuánto dinero reclama?

-El juicio se celebra este martes. Pero hay huelga de secretarios y los juicios no se están llevando a cabo. En el Juzgado de lo Mercantil, en Gran Vía 52, será el juicio, y aunque en un 99% creo que no se va a celebrar, tenemos que estar allí por si acaso. El juzgado de Francia ha reconocido que la música es mía, así que pediremos que SGAE y la Warner nos abonen el porcentaje de derechos que me corresponde de la canción “La Dona” desde 1982, y que la SACEM (Sociedad de autores de Francia) cobró ilegalmente por los "Gipsy Kings", que según un estudio pericial sería 3,7 millones de euros.

-¿Es optimista?

-No tengo ninguna duda de que se hará justicia. Hasta un tipo me decía el otro día que había que hacer una gran manifestación ante la SGAE.

-¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

-A todo. Estoy dispuesto a tirarme por un precipicio. A llegar al Cabu Peñes y tirarme por el terraplén. Pelearé hasta el final. No me para nadie. Últimamente he sufrido mucho, es algo que no se puede contar. Tanto mi mujer Pity como yo. Porque ella ha sido la que ha tirado de mí hacia adelante para que no dejase esta lucha. Estuve cerca de tirar la toalla y mandarlo todo a la mierda, pero fue ella la que me animó a seguir peleando.

-¿Qué nivel de importancia cree que ha alcanzado la canción a nivel social?

-No hay ningún latino al que no lo suene la canción cuando oye eso de “Por el amor de una mujer…” Pero muchos no la asocian conmigo. Pienso en por qué las canciones de Camilo Sexto o Perales no las ha cantado nadie. Pero las mías sí las han cantado muchos. Es algo que no me ha beneficiado, que hayan gustado mucho mis melodías a la gente y que otros artistas se hayan dedicado a grabarlas.

-El tema lo lanzó en 1974. En 1982 fue cuando se produjo el plagio. ¿Cómo le sentó en aquel momento?

-En realidad tardé hasta 10 años en enterarme. Fue en 1992. Un tipo me llamó para decirme que fuese a comprar un disco y escuchase esa canción. Fui a ver a Teddy Bautista, que era el presidente de la SGAE, y lo primero que dijo fue: “Estos nos la han vuelto a meter. Los 'Gipsy Kings' plagiaron de la misma manera la canción 'Obi obá' de 'El príncipe gitano'". Así que es una auténtica vergüenza. Llevo así más de 30 años. Pido que se haga justicia.

El tema original de Danny Daniel

El plagio de los Gipsy Kings