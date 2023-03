Perejil, acelgas, cebollas, repollos, coliflores, berzas...: El Parchís es una huerta

Perejil, acelgas, cebollas, repollos, coliflores, berzas... Los parterres de varias zonas de la ciudad se han convertido en las últimas semanas en unos huertos urbanos que tienen como misión la divulgación para que los más pequeños, "y los no tan niños", que no están acostumbrados al campo sepan "cómo brotan y evolucionan" estos vegetales y hortalizas. Pueden verse, por ejemplo, en la céntrica plaza del Instituto, conocida popularmente como la del Parchís, o en la avenida de Gaspar García Laviana. "Muchos clientes nos preguntan y hasta algunos nos dice si los hemos plantado nosotros, pero no sabemos qué responder", reconocía ayer Ashley Hernández, camarera de una cafetería con terraza justo delante del huerto del Parchís.

La explicación está en una petición vecinal que nació en los consejos de distrito y a iniciativa de la asociación de la zona centro "Jovellanos". "Solicitamos que en lugar de poner siempre las mismas flores podría estar bien para dar color y olor a los parterres que se plantaran plantas aromáticas, frutales y hortalizas para que también sirviera a los niños, para que sepan cómo son", explica Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal que llevó al consejo de distrito esta petición en 2021. La propuesta, confirman desde el Ayuntamiento, fue trasladada al servicio de Parques y Jardines que comenzó a plantar este tipo de "plantas culinarias, frutales y aromáticas" en distintos espacios verdes de la ciudad. "Sabíamos que era una propuesta asequible, porque no tiene un coste elevado y además sería didáctico para los críos. Nos alegramos mucho de que por fin las hayan instalado", celebraba Maite Martín. Falta de carteles Pero el fin perseguido por los consejos de distrito todavía no está completo, recuerdan desde la asociación de vecinos Jovellanos. "También solicitamos, y para que aprendan creemos que es importante, que se colocasen carteles junto a cada planta que todo el mundo sepa lo que es cada una", recordó Maite Martín. La iniciativa, eso sí, ha generado expectación. "Menuda sorpresa, la verdad que es muy original", comentaba Ángela Sánchez mientras identificaba junto a sus amigas Raquel Espina y Fina Varela cada una de las verduras. "Lo vemos estupendo", coincidían. Muchos pasan por la zona sin darse cuenta, pero quienes más reparan en esta nueva decoración son los clientes de las terrazas hosteleras de la plaza del Parchís. "Muchos se ríen y nos preguntan, que si tenemos algo que ver, porque ya durante la pandemia aparecieron calabazas, pero nos preguntan mucho si era cosa nuestra o del Ayuntamiento", aseguraba María Abad mientras contemplaba cómo va floreciendo el nuevo huerto del centro de Gijón.