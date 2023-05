El gijonés de 71 años fallecido tras un leve incendio en su casa, "un vecino de toda la vida" en El Llano

Un hombre de 71 años fue hallado muerto ayer en su domicilio de El Llano, en Gijón, tras lo que la Policía Nacional cree que ha sido un accidente doméstico por una manta olvidada junto a un calefactor eléctrico. Se cree que la manta comenzó a arder y que, aunque las llamas se apagaron antes de que llegasen las autoridades, fueron lo suficientemente dañinas como para que el varón falleciese por inhalación de humo, una hipótesis que tendrá que confirmarse con una autopsia. Según explicaron los vecinos del entorno –muchos ajenos al incidente porque la vivienda no llegó a arder del todo–, el fallecido convivía con su hermana, algo mayor que él, y que ésta no ha resultado herida.

La Policía Nacional explicó que recibió a hacia las de la mañana un aviso de "una vecina y familiar" del fallecido, explicando que no lograba contactar con él. Se activó todo el operativo habitual para estos casos: agentes, bomberos y ambulancia. Pero tras lograr acceder a la vivienda ya se pudo comprobar que el varón había perdido la vida y que a su lado había una manta calcinada y un calefactor estropeado. Las autoridades poco más pudieron hacer que autorizar el levantamiento del cadáver y ventilar la vivienda. Los agentes, aunque ayer no daban por cerrada la investigación, entienden que el hombre pudo haberse dormido con el calefactor puesto y fallecido tras inhalar gran cantidad de humo. Las llamas se apagaron solas, no dañaron de gravedad la vivienda y no afectaron al resto de inmuebles. El fallecido, de iniciales O. A. M., residía en la segunda planta del número 37 de la calle San José con su hermana, que según sus vecinos es una residente "de toda la vida" en el barrio.