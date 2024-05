Un drama teatral "como la vida misma"

El texto de "Tea Rooms", de Luisa Carnés, funciona en todos los soportes. Dos ejemplos lo corroboran. Por un lado, la serie televisiva "La moderna", que realiza una adaptación de la obra original. Y en el teatro "Tea Rooms", que respeta el título de la novela de la escritora –publicada por la editorial gijonesa Hoja de Lata en 2016–. Este último registro se podrá disfrutar este sábado en Gijón en el teatro Jovellanos (20.30 horas), con un espectáculo dirigido por Laila Ripoll, que ya alcanza su tercer año de gira. "Es una adaptación muy fiel de la novela. Es un pequeño fenómeno que nos ha funcionado muy bien", resalta Ripoll sobre una representación que se estrenó en 2022 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

"Tea Rooms" se centra en la historia de Matilde, una joven que vive sumida en la miseria y se pasa el día buscando trabajo. Luisa Carnés cuenta lo que le sucede cuando por fin consigue un empleo, en un salón de té, llevando al público a ser testigo de la esclavitud a la que está sometida, sus relaciones con jefes y compañeras, y lo que ocurre durante la huelga convocada por un sindicato.

"Se cuenta una historia tan cercana y reconocible, y en la que uno se puede sentir tan identificado, que es como si estuviera contando un retazo de tu vida, la de tu madre o tu abuela. Todos tenemos a alguien cercano que vemos en esos personajes", relata Laila Ripoll, que dirige un reparto en el que participan las actrices Paula Iwasaki, Silvia de Pé, María Álvarez, Yolanda Fernández Mejías, Elisabet Altube y Clara Cabrera.

Sobre los temas que abordan, Ripoll explica que tienen la virtud de acercar una obra de hace casi un siglo a la actualidad: "Muchos de los problemas de los que habla todavía siguen vigentes en la actualidad. Se trata el aborto, el embarazo no deseado, el miedo a volver a casa sola de noche, la brecha salarial, y muchas cosas que ahora mismo siguen en nuestro día a día".

La obra es una drama con retazos de comedia, "como la vida misma", enfatiza Ripoll, que hace hincapié en que "hasta en los momentos más duros asoma siempre el humor". Y resalta la directora y dramaturga de la representación que las protagonistas son "mujeres que viven en un entorno laboral y social muy duro, pero no dejan de ser chicas de 20 años".

Luisa Carnés es la autora del texto original. Una escritora que no ha tenido a juicio de Laila Ripoll el reconocimiento que se merece. "Tuvo varios problemas. El primero, ser mujer. Después que no tenía una buena familia y tuvo que ser autodidacta, porque no tenía una serie de relaciones que le permitieran situarse de una determinada manera, como tantos otros de sus compañeros, y encima tenía que trabajar para comer. Lo hacía de sombrerera, en un salón de té, o dedicándose al periodismo a diario, sin tiempo para embarcarse en una novela", destaca Ripoll, antes de referirse a la última de sus barreras literarias: "Y el tercer problema grande fue que se tuvo que exiliar en el año 1939. Desapareció y murió muy joven, en el año 1964. Todo eso junto hace que hasta ahora no se haya descubierto su obra, aunque lleva ahí un siglo. En otras circunstancias, ‘Tea Rooms’ sería uno de los libros de cabecera, de las grandes novelas escritas antes de la guerra".

