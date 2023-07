"Ser escritora no es casual, puse todo de mi parte"

Elia Barceló presentó ayer en la Semana Negra su nueva novela, titulada "Amores que matan", un "noir" mediterráneo que es la segunda entrega de la serie "Muerte en Santa Rita".

–Lleva 26 años viniendo a la Semana Negra. ¿No se ha planteado hacer el "noir" cantábrico?

–Está ya muy visto, esta no es mi luz, llevo años viniendo aquí y le tengo mucho cariño a Asturias y a Gijón, pero ya llegó un punto que me cansé de leer el típico "noir" nórdico, donde siempre todos están de mala leche. Después del confinamiento decidí que tras escribir "La noche de plata", que ya era lo suficientemente negra y oscura, dije que lo próximo que iba a publicar pasaría entre palmeras. Por eso se me ocurrió poner crímenes en mi región (Alicante), igual que otras personas los ponen en el norte de España, Bretaña o Islandia.

–Al final es un poco utópico que los crímenes se hagan bajo el sol.

–La verdad es que sí, no solo es utópico el matar con sol sino con un ambiente que apela a lo mejor del individuo, en el que las personas de todas las edades viven juntos apoyándose unos a otros en un sitio donde todos colaboran. Eso, según está el mundo hoy día, sí que resulta utópico. También mato hombres, cuando normalmente se matan mujeres. Trato de poner cabeza abajo la situación que nos rodea, en algunos casos con la esperanza de crear la idea utópica de que los que lo leen vean que hay otras posibilidades. A mí me gustaría poner mi granito de arena para crear una sociedad más igualitaria, más solidaria y más feliz. Suena muy ingenuo, pero es mi intención y lo que me gustaría conseguir.

–En las novelas de la saga "Santa Rita" ha hecho guiños a Agatha Christie y a Colombo, ¿qué otros guiños quiere realizar?

–En las dos que me quedan tengo guiños nuevos que aún no puedo contar. Son otras dos tradiciones, una muy conocida y otra algo menos. Hasta ahora he hecho una mujer y un hombre, y en la tercera va a ser otra mujer y en la cuarta un hombre.

–En la presentación del libro en Madrid mencionó que la mayor parte de la vida son casualidades, ¿es casual su dedicación a la literatura y la docencia?

–Una parte es algo que está dentro de ti. Yo he tenido la suerte de tener una familia donde había muchos libros y me dejaban leer lo que yo quisiera y eso es casualidad, no me lo he ganado. Luego tuve la suerte de descubrir la Semana Negra cuando me invitaron en 1997. A partir de ahí empecé a conocer gente que se dedicaba a la novela criminal, algo que yo pensaba que era dificilísimo y no lo haría nunca. Luego hay otras cosas que son a base de desearlo y trabajarlo y si tienes un poco de suerte las consigues. Lo de ser escritora no es casual, puse todo de mi parte.

–¿Cuál es el siguiente paso cuando acabe "Santa Rita"?

Seguir escribiendo. De hecho en noviembre sale otra novela juvenil, la segunda parte de "El efecto Frankenstein". Se llama "El síndrome Frankenstein". Y tras "Santa Rita" tengo un par de proyectos, uno de ellos es una distopía que ya dejé más o menos empezada y que me hace mucha ilusión.