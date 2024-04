El PSOE llevará al Pleno su propia iniciativa sobre el vial, que incluye una mesa de trabajo

"Lo que queremos los vecinos es que todos los políticos hagan piña, no lo que están haciendo". La frase es de Manuel Cañete, el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Gijón. Y la reproduce tras conocer el enésimo entuerto para dar forma a un frente común en el Pleno con el que exigir al Ministerio de Transportes un vial de Jove soterrado. El último episodio de este cúmulo de tiras y aflojas políticos lo protagonizó ayer el PSOE, al anunciar que llevará a la próxima sesión plenaria una proposición sobre el desistimiento de la licitación de la ansiada infraestructura distinta a la ya anunciada por el resto de la corporación el martes. "Ésta contempla la creación de una mesa de trabajo en la que los vecinos tendrán voz y voto", defienden.

Tras conocerse que Transportes renunciaba al túnel del vial de Jove, Foro y PP elaboraron una declaración institucional en el que solicitaban a Tansportes el blindaje de "una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular en superficie por la zona Oeste" y, entre otras cosas, señalaban que la licitación del proyecto, en mayo del año pasado, respondía "a intereses políticos y no técnicos". El texto no gustó al PSOE, que lo tachó de "tendencioso" y de que solo buscaba "el rédito político y no el consenso".

Ante la posibilidad real de que la declaración institucional no saliese adelante, pues el PSOE podría bloquearla con sus votos, el resto de partidos del Pleno –Foro, PP, Vox, IU y Podemos– registraron el martes una proposición plenaria de tres folios en la que glosan el problema del tráfico de la zona Oeste, hacen referencia a "una ser de circunstancias" sobre la licitación del proyecto que "a todas luces respondieron a intereses políticos y no técnicos" y en los que acuerdan declarar el firme compromiso del Ayuntamiento con los vecinos de la zona Oeste para solucionar el problema de los tráficos y urgir al Ministerio una solución definitiva para que cese el tránsito de camiones.

"En nuestra propuesta los residentes tienen voz", defiende Flórez, portavoz socialista

Ayer el PSOE anunció que presentará su propia iniciativa plenaria la semana que viene. Se trata de un texto muy similar al del resto de partidos. Tanto, que los dos primeros párrafos son calcados. Pero hay dos diferencias sustanciales. Por un lado, no se hace mención alguna a los "intereses políticos" de los que se habla en la proposición del resto de grupos, aunque sí se señala la "opacidad" con la que Transportes gestionó el asunto; y, por otro, proponen "convocar una mesa de trabajo en la que participen todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, el Principado, Puertos del Estado, Transportes, y una representación de las asociaciones vecinales de la zona Oeste, con el fin de buscar una solución definitiva al tráfico pesado".

"La estrategia de Foro pasaba por excluir al PSOE de la proposición que se presentó ayer (por el martes). Si realmente buscan consenso no lo deberían hacer a espaldas de la fuerza más votada", defendió ayer Luis Manuel Flórez "Floro", que destaca la importancia de que los vecinos tengan voz y voto en la resolución del conflicto del vial de Jove.

El portavoz municipal socialista estuvo acompañado en la presentación de la proposición de Pleno por la también edil del PSOE Carmen Eva Pérez, quien reconoció que el movimiento del resto de grupo les pilló por sorpresa y afeó la posición de Convocatoria por Asturies (la coalición autonómica de la que forma parte IU) ayer en la Junta, al haberse abstenido en la votación de la proposición no de ley presentada por Foro, que tachaba de "fraude electoral" el fallido proyecto del vial y que acabó saliendo adelante con la único oposición de los socialistas. "Hubiese esperado una respuesta más contundente por su parte, y eso no es incompatible con criticar al Ministerio", apuntó.

La decisión del PSOE no gustó a Foro, que tilda la iniciativa de "error". "Gijón está pidiendo unión. Todos los grupos de la corporación lo hemos entendido y hemos dejado fuera nuestras diferencias para exigir al Ministerio a que dé respuesta de una vez por todas a los problemas de la zona Oeste, pero el PSOE sigue empeñado en una huida hacia delante que los retrata", criticó el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador.

Para la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, "la proposición que presenta el PSOE al Pleno municipal de abril sobre el vial de Jove, evitando dirigirse al único responsable de que se haya renunciado a este proyecto, que es el Gobierno de Pedro Sánchez, es una maniobra de ocultación tan burda que causa vergüenza ajena”. “El vial de Jove no es, ni mucho menos, un hecho aislado. Continuamos sin saber nada del plan de vías y la estación intermodal, y sin ningún proyecto encima de la mesa para reabrir la autopista del mar ni para que la alta velocidad ferroviara llegue hasta Gijón”, agregó.

Los constantes tiras y afloja de los grupos municipales, así como el crudo debate vivido ayer en la Junta del Principado no gusta entre los vecinos, que piden más unión. "Tienen que hacer un esfuerzo para que se haga una declaración institucional de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que pedimos todos los vecinos y vecinas. No creo que los matices de una coma, una tilde o una fecha puedan dividir a la ciudad. Están a tiempo de subsanar esto y confío en que lo hagan", reclamó Cañete.

