El motivo que complica (y tiene que ver con los usos de Las Mestas) que Gijón sea base de la ruta hípica del norte

Abiertos a negociar, pero a la espera de contar con un proyecto encima de la mesa y remarcando que se deben respetar todos los usos deportivos de Las Mestas. Desde esta posición afronta el gobierno local la posibilidad de que Gijón se convierta en el epicentro de una gran ruta hípica por el norte de España, un proyecto en el que están interesadas varias empresas hípicas, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Las fuentes municipales consultadas ayer por este periódico confirmaron que las conversaciones siguen activas, pero que de momento no se ha dado una respuesta en ningún sentido, aunque también ponen encima de la mesa una serie de dudas en torno al proyecto. Muchas de ellas están referidas a la duración de cuatro meses de la competición que, según estas fuentes, ofrecería incompatibilidades con el resto de prácticas deportivas de Las Mestas. Las inversiones a realizar, entre ellas la construcción de más cuadras y el cambio de hierba natural por tierra, son otros de los escollos. "Se perdería la tradición que tiene Las Mestas", remarcan estas fuentes, de un proyecto cuyo retorno económico sería, según sus impulsores, de hasta una decena de millones de euros anuales.

Las conversaciones para que Gijón pueda ser una de las sedes de este circuito por la cornisa cantábrica llevan activas varias semanas. Están en una fase inicial. Son varias las empresas que promueven el proyecto. Una de ellas ya se ha reunido formalmente con miembros del gobierno local. Se buscaba en estos encuentros saber si el plan interesa, más que pactar un calendario de inversiones y obras. Las firmas interesadas plantean la ruta con sedes en Galicia, Cantabria, Asturias y el País Vasco durante el verano. Duraría cuatro meses y estiman que participarán 2.000 jinetes. La idea es que Gijón sea sede de competiciones, pero también la base de los competidores y sus profesionales para alojarse y viajar desde aquí al resto de localizaciones. Una de las claves es contar con un gran recinto hípico, como el que resultaría de unir Las Mestas con el Club Hípico Astur, así como invertir para construir nuevos boxes.

Las fuentes municipales consultadas confirmaron ayer que estas conversaciones se han producido y que se mantienen abiertas. Desde el Ayuntamiento, se explica, se está abierto siempre a estudiar cualquier propuesta de nueva competición deportiva que sirva para "ampliar la oferta que ofrece la ciudad". Sin embargo, estas mismas fuentes municipales expusieron ayer una serie de recelos en torno a la idea planteada por estos promotores. Remarcan, para empezar, que aún no cuentan con un proyecto firme encima de la mesa. "Es más, nos mandan costearlo a nosotros", apuntan. Otro de los escollos está en las fechas. Al tener que hacerse en verano se celebraría en una época en la que la ciudad ya cuenta con mucha afluencia turística. "En otras fechas los jinetes y amazonas están en el sur, y en verano la ciudad ya está repleta", cuentan los miembros del gobierno local que están al tanto de estas negociaciones.

No obstante, las dudas más firmen vienen por los usos deportivos que tiene actualmente Las Mestas. En este complejo deportivo se celebran competiciones de fútbol americano, rugby, ciclismo, atletismo e, incluso, patinaje. A todo ello hay que sumarle la oferta de cursos deportivos. Con la duración de cuatro meses que se ha planteado por parte de los impulsores del proyecto, desde el gobierno local se teme que toda esa actividad tenga que "suprimirse o suspenderse" durante todo ese tiempo. Esto no solo afectaría a los clubes deportivos o a las personas que, de una manera u otra, practican deporte de forma federada. También, entienden desde el gobierno local, afectaría a todos los usuarios que pasan por Las Mestas para hacer deporte en el recinto público. Dichas fuentes municipales recalcan que las conversaciones siguen abiertas, pero matizan que el proyecto "no puede ir en perjuicio" de los miles de gijoneses que usan las instalaciones públicas de la ciudad.

Otra de las dudas expresadas por los conocedores de la operación en el lado municipal tiene que ver con la hierba que ahora mismo cubre buena parte de la principal pista deportiva de Las Mestas. Al durar cuatro meses la ruta y tener, por tanto, durante todo ese tiempo competiciones deportivas hípicas, se entiende que dicha hierba se tendría que cambiar por tierra. "La hierba no aguanta más de una semana de competición seguida", aseguran. Y dichas fuentes apuntan a que desde el Ayuntamiento no se está por la labor de apostar por la superficie arenosa de forma permanente. "Se perdería toda la tradición de Las Mestas, al quedar ya pocas con el encanto del césped natural", agregan. "No se podría practicar más deporte que la equitación", remarcan.

La inversión a realizar para construir nuevas cuadras también genera dudas. Las empresas interesadas en la ruta plantean contar con un mínimo de 500 caballos. Eso implica tener el mismo número de boxes. Ahora mismo, ningún recinto hípico de la ciudad cumple con esas condiciones. Habría que hacer obras tanto en el Chas, como en Las Mestas. Su unión, a través del túnel bajo la avenida de Albert Einstein, se considera otro de los puntos fundamentales. No obstante, este plan, que ya se planteó en el anterior mandato municipal, no ha avanzado demasiado en los últimos cuatro años. Desde el Chas se ve con buenos ojos, pero no así desde el Ayuntamiento, por la complejidad de la obra y sus costes.

Las conversaciones que se han mantenido hasta ahora no están cerradas. No se ha tomado ninguna decisión al respecto. De las mismas están al tanto el concejal de Deportes, el popular Jorge Pañeda, así como representantes del Patronato Deportivo Municipal. También las conocen miembros foristas del gobierno local como es el caso del director de la Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno. A lo largo de las próximas semanas se espera una nueva cumbre que podrá ser clave para el devenir del proyecto.