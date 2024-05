La cantautora y compositora Sofía Lecubarri Ruigómez (Londres, 1993), conocida artísticamente como Sofía Ellar, llega hoy a Gijón para actuar en la Sala Acapulco a las 21.00 horas. La cita forma parte de su gira "Si nos pillan tour".

–¿De qué tipo de concierto van a poder disfrutar los asistentes?

–Es un concierto hecho a medida donde vamos a pasar por un montón de sensaciones. La gente se va a quedar con un mix de resaca emocional de haber gritado, llorado y reído. Además, me encanta hablar y este formato de sala es la vuelta a mis inicios en el mundo de la música y me está trayendo muy buenos recuerdos porque estoy volviendo a enamorarme de esa sensación que sentí al pisar mis primeros escenarios.

–Se le nota muy satisfecha con cómo está funcionando la gira.

–Sí, porque estas salas son mucho más íntimas. Me dan mucho más respeto que un macrofestival o un WiZink Center, donde ya asumes que la gente y las cabezas son "puntitos" y estás muy concentrada. En estas salas ocurren cosas muy divertidas.

–¿Nota que sigue progresando con el paso del tiempo?

–Desde luego que sí. A nivel musical me he abalanzado a canciones y a etapas. Hemos pasado desde el alter ego Mademoiselle Madame hasta un reguetón que hice cuando fui a Colombia. He experimentado musicalmente y ahora es momento de reconectar con la Sofía de los inicios y del primer disco ("Seis peniques"), que fue la que enamoró con una guitarra a todo el mundo.

–Siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho con el norte de España.

–El norte siempre es casa. Mi canción "Patas de alambre" dice: "El camino vuelta a casa. Se hace en manga corta y pantalón". Eso significa que, cuando estás de regreso a casa, el camino tiene que ser liviano porque vuelves a tus raíces. Mi familia está en Cantabria y tengo muchas ganas de ir a Gijón. Cada vez que toco en el norte noto que tenemos las mismas raíces y se siente el calor.

–Sufrió ataques de estrés y ansiedad. ¿Qué tal se encuentra ahora en cuanto a su salud mental?

–Fenomenal. Es una cosa en la que he trabajado y que también he visibilizado mucho. Creo que es importantísimo utilizar las herramientas que tenemos para ser un altavoz de forma positiva y no para tonterías.

–¿Qué le llevó a tomar la decisión de producir sus propios discos?

–Estudié Administración de Empresas y cuando hice la tesis de fin de grado entendí que era un buen momento para poder hacerlo sin que implicara un coste increíble. La gente ya me estaba escuchando en las redes sociales y me pedían un disco. Pensé que tenía que aprovecharlo. Me lancé con cuatro duros, hice una ronda de financiación y autoproduje mi primer disco. Mi sueño realmente no era solo vivir de la música, sino autoproducirlos y ser mi propia empresaria.

