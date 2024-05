Paco Cao trae a Gijón su "Libro muerto" tras pasar por Nueva York y Roma

El germen del proyecto surgió en Nueva York, en la Andrew Freedam Home, en un jardín, con fotografías realizadas por el artista ovetense Paco Cao entre 2015 y 2016, como parte de la Bronx Latin American Art Trienal. Continuó posteriormente en Roma, donde forma parte de la colección permanente de la Galleria Nazionale desde 2021. Y ahora, tras pasar también por ARCO, llega a Gijón. Paco Cao presenta en Asturias su "Libro muerto". En la Galería Llamazares se podrá visitar desde hoy y hasta el 29 de junio su trabajo, que consta de trece fotografías y un vídeo, en el que se recoge una performance en la que aparece un libro es sentenciado a muerte.

Lo que se muestra es "un ritual fotográfico" de cómo ese ejemplar pasa a continuación a ser despedazado con una sierra mecánica y posteriormente ser enterrado al tiempo que se lee una plegaria en su memoria. Todo ello es filmado y fotografiado con el fin de realizar una muestra con los materiales descritos.

El libro cortado, que está editado en 2009, lleva por título "The Museum of the Victim (by Paco Cao)" y consiste en un volumen de trescientas páginas vacías. Esa perfomance, en Roma, no tendrá por el momento continuidad en Asturias, aunque Paco Cao no lo descarta. Pero sí que con la muestra en Gijón se podrá retrotraer también al público a ese germen anteriormente nombrado, con la acción similar llevada a cabo con el libro "The Homosexual in America (1951)", en la biblioteca de la Andrew Freedam Home de Nueva York.

Cuentan desde la Galería Llamazares que esta muestra "no supone una denuncia explícita de la censura, más bien supone una reflexión sobre el libro como fetiche en relación dialéctica con la violencia en general y con la naturaleza de la que se sirve para ser producido". Una reflexión en la que ahonda el propio Cao: "Detesto el arte que es oportunista. Aplaudo el que es oportuno. No soporto lo victimista, me produce convulsiones". Por eso insiste en el motivo por el que no se deja llevar por esa corriente: "Si este libro quisiese adornar su existencia pues tiraría por la censura a través de los siglos o los nazis y cómo quemaron libros. Pero no lo hice por esas razones. Me pareció oportuno porque estaba dentro de una biblioteca, la Andrew Fredam Home, de 1925, intacta, con algunos libros comidos por los gusanos, y me permitieron hacer la foto del corte ahí dentro".

