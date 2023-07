Somoza y Labra

Julio Somoza de Montsoriú y García–Sala (Gijón, 1884-1940) fue el primer cronista oficial de la villa, además de jovellanista militante. Ramón María de Labra Cadrana (La Habana, 1840-Madrid, 1918) fue miembro de la Sociedad Abolicionista Española (contra el esclavismo en Cuba y Puerto Rico), diputado en Cortes por Infiesto y uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. El caso es que Ramón María de Labra publicó en el año 1877 uno de los primeros libros donde se reúnen historia y actualidad de la ciudad natal de Somoza: "Una villa del Cantábrico, Gijón (Notas de viaje)".

El libro no le gustó nada a Somoza y don Julio –de carácter fuerte, de los que no tienen pelos en la lengua– lo manifestó bien claro. Lo hizo en un artículo firmado en agosto de 1882, artículo incluido en "Cosiquines de la mio quintana". Cuenta Somoza que compró el libro en una tienda de la calle de la Trinidad (calle donde había nacido el cronista) y que ya en la página 10 tuvo que descansar para respirar. De Labra escribía que "Gijón es un dechado de limpieza, prototipo de elegancia y milagro de coquetería". Don Julio saltaba, "a todos nos consta la ausencia de aguas, de alcantarillas, de carros de limpieza, de empedrado...". Escribía Rafael de Labra que el cielo de Gijón era "puro y azul como el de Madrid" y eso exacerbó a Somoza. Es más. Dudaba de que el libro lo hubiese escrito él: "Fijándose con atención en algunos pasajes del libro se ve claramente que no es del todo obra del señor Labra". Las discrepancias de Somoza eran muchas. Una de ellas, "cómo es posible que los pasos del señor Labra no lo llevaran ante la casa del gran patricio gijonés".

Aquella primera edición de "Una villa del Cantábrico, Gijón (Notas de viaje)" se puede consultar digitalmente en "Biblioteca Virtual del Principado de Asturias". Además, el Ateneo Obrero de Gijón reeditó el libro en el año 1997, en la colección "Fortuna Balnearia" que dirigía Daniel Palacio.