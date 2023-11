Cruceros y cruceristas

El nuevo récord de cruceros previsto en El Musel para 2024 viene a subrayar lo ya sabido desde hace tiempo: que la Autoridad Portuaria hace cada vez mejor sus deberes al vender los muelles como plataforma para este tipo de turismo y que los pasajeros seguirán deambulando por Gijón sin pena ni gloria porque no existe un plan específico que redunde en beneficio del comercio local (algún hostelero ha llegado a contar que algunos piden un agua para disfrutar de bolsitas de té que llevan en los camarotes). Es decir, que el crecimiento exponencial de la llegada de estos barcos es como tratar de coger agua con las manos mientras las políticas llevadas a cabo por el Principado y el Ayuntamiento no aclaren sus ideas. La llegada masiva de foráneos no es en sí misma buena si no va acompañada de acciones específicas.