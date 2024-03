Rosario y las bandas de narcotráfico que amenazan a Argentina

La canción comienza con ruidos de disparos. Se escucha una voz. "Otro día y otra noche con un nuevo episodio opaca y opaca cada vez más el paisaje". Ruido de sirenas. Sigue el relato. "Así está Rosario, así se vive a diario". El que recita es Oscar Bravo, conocido como Thh Clika, un referente del hip hop de la ciudad argentina estremecida por el desafío que el narcotráfico le ha lanzado al Estado. El Gobierno de ultraderecha ha enviado a las fuerzas federales para controlar el segundo distrito urbano de este país. Thh Clika sabe que más allá de las campañas publicitarias, todo parece seguir como hace una década, cuando se dio a conocer con 'El barrio está peligroso', junto a Ariel Alejandro Ávila. Su compañero de dúo fue asesinado frente a un búnker de drogas.

Rosario tuvo una tasa de homicidios dolosos del 22,1% en 2022, cuando a nivel nacional era del 4,2% La sensación de zozobra de los rosarinos tiene por estos días sus aristas paradójicas. Durante el primer trimestre de 2023 cayó un 60% el nivel de asesinatos en comparación con mediciones anteriores. Sin embargo, el escalofrío se adueña de sus habitantes cada vez que se lanza una nueva acción de los delincuentes que dominan el espacio público. Matan inocentes al azar o amenazan al campeón mundial en Qatar, Ángel di María, hijo predilecto de la ciudad, al igual que Leo Messi, cuya familia también fue objeto de intimidaciones en 2023. "Con la mafia no se jode o llueve plomo", le advirtieron a su vez al gobernador de la provincia de Santa Fe a la que pertenece Rosario, Maximiliano Pullaro

"Cuántas madres se abrigan de noche con el recuerdo de un hijo muerto", se pregunta Thh Clika en "Rosario sangra". Los que pierden la vida son los más pobres. "La muerte o la posibilidad de ella se convirtió en una experiencia cotidiana", señala la investigadora Eugenia Cozzi. Solo el 33% de esos crímenes llegan a esclarecerse. "Acá el negocio no es un juego y menos si hay mucho dinero/ si una mosca toca la tajada buena se lleva una quema de chispero", de acuerdo con la descripción de Thh Clika, quien ilustra otra canción, 'Negro fino', con el ajusticiamiento de un narco y lo que parece ser el ganador de una disputa por el control de la calle. "Querían pasta/ llegó su 'papa'".

El dilema de Milei

"Son ellos o nosotros", ha dicho el presidente Javier Milei sobre una disputa que se proyecta sobre todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Pietri, son proclives a una participación activa de los militares, a pesar de que las leyes lo prohíben expresamente. Los especialistas temen que Argentina repita la mala experiencia mexicana. Por el momento, "ellos" exhiben su poderío frente a toda la sociedad. "Estamos más allá de todo", se pudo leer el 24 de junio de 2023 en una bandera de 40 metros que fue desplegada por la barra brava de Newell's Old Boys durante un partido de despedida del ex Atlético de Madrid Maxi Rodríguez, del cual participó el propio Messi. La leyenda ibao acompañada de la figura de un gorila en el centro, en inequívoca alusión a Los Monos, una de las principales bandas que operan en la llamada "Chicago argentina". Esa creencia de que carecen de límites es compartida con resignación por los rosarinos.

Una actividad en expansión

Milei, Bullrich y Pietri lanzaron su grito de guerra con el propósito de retomar el control de la ciudad. Pero el Gobierno no sabe bien qué hacer para frenar un negocio de grandes proporciones alrededor de la droga que llega por tierra desde Bolivia o Brasil. Según el diario 'La Nación', "solo una célula de Los Monos, en apenas un sábado, recaudó 6.000 dólares. Tres días después, 9.600 dólares. Y otros tres días después, 7.900 dólares. Un total de 23.500 dólares en solo 72 horas. Promediado, casi 55.000 dólares por semana, alrededor de 235.000 dólares por mes, más de 2,8 millones de dólares al año". El ejercicio contable había sido anotado en un cuaderno encontrado en el marco de un allanamiento judicial. Su dueño era un policía retirado que trabajaba para el grupo delictivo. Apenas un eslabón de una red mayor que mueve unos "100 millones de dólares anuales y del que se beneficia una larga lista de políticos, policías, fiscales, jueces y empresarios". Esas cifras, añade 'La Nación', no incluyen otros negocios como "el creciente mercado de las drogas sintéticas" y otras variantes degradadas de la cocaína que generan "entre 10 y 20 millones de dólares mensuales".

La droga habita en Rosario en dos realidades entrecruzadas por el consumo: los viejos barrios obreros, arrasados por el paro y la pobreza, donde se levantan los "búnkeres" y, la que se despliega los fines de semana en los lujosos bulevares, las discos y las zonas prósperas atadas a la especulación inmobiliaria. Los Monos y el clan Alvarado, las dos bandas históricamente enfrentadas por el control territorial y, al parecer, unidas ahora para enfrentar a las autoridades, han adquirido a lo largo de más de una década una capacidad de penetración en todas las instituciones del Estado y del mercado en la ciudad que tiene uno de los puertos más grandes y activos del mundo, con desembocadura al océano Atlántico.

La cuestión policial

A los ojos de Thh Clika, se vive en una "jungla de anormales" en la que hay que negociar con "los malditos", y estos llevan uniforme o trajes atildados. Marcelo Saín es un académico que se desempeñó como ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2019 y 2021. Fracasó en su empeño de reducir el peso del delito por las razones que, advierte, llevarán a Rosario a una nueva frustración, más allá de que el gobernador Pullaro "sobreactué" su voluntad de combate al delito como si fuera un "Bukelito criollo". El gran problema de la ciudad ubicada unos 400 kilómetros al norte de la capital argentina fue diagnosticado por el papa Francisco el pasado martes. "Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra Rosario". A lo que Saín añade: las estructuras del lavado y las de la investigación "están estrechamente vinculadas por acción o por omisión" con la actividad violenta de las bandas. "Se mezcla el dinero sucio de la soja con el dinero sucio del narcotráfico y el dinero sucio de un montón de emprendimientos de origen legal, pero que después terminan, con la evasión, convirtiendo en fondos ilegales". El 50% de la economía rosarina está en negro.

El otro gran problema, dice Sain, es la policía. "Algunos policías trabajaban para una banda, otros policías para otra, y tampoco controlan la calle". Lo único que le importa a esa institución "es el dinero, no es casualidad que todas las balas que utilizan los narcos sean policiales". Sain asegura además que es una fuerza holgazana. "El 25% de la policía de Santa Fe está de licencia por carpeta médica y psiquiátrica, y la mayoría de esas carpetas son mentiras". La ciudad se encuentra inerme, y es lo que lo lleva a reconocer a Thh Clika que allí "a veces la vida no es tan buena y la muerte no es tan mala".