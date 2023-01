¿Puede decir Asturias adiós al coronavirus? Todo depende de China y de las nuevas cepas

El año 2023 ofrece varios interrogantes de envergadura mundial, pero pocos tan recurrentes como este: ¿Concluirá la pandemia de covid-19 o el coronavirus continuará condicionando nuestras vidas? Tres años lleva entre nosotros el SARS-CoV-2. En Asturias, el primer caso fue diagnosticado el 29 de febrero de 2020 y el primer muerto se produjo el 11 de marzo del mismo año. Desde entonces, en la región se han registrado cerca de 265.000 contagiados (oficialmente contabilizados, la cifra real puede ser perfectamente de casi el doble) y 3.381 fallecidos (según los criterios del Ministerio de Sanidad; la cifra del Principado puede rondar los 4.500).

Situación actual. A día de hoy, el ritmo de contagios en Asturias no genera mayores preocupaciones. La presión del covid sobre los hospitales de la región es llevadera: unos 80 ingresados, de ellos 5 en cuidados intensivos (UCI). Pese a que la alarma política y social ha disminuido de manera muy notable desde la pasada primavera, la mortalidad por coronavirus ha sido elevada este año en Asturias: cerca de 1.200 fallecidos, muy por encima de los 827 de 2021 y poco por debajo de los 1.381 computados en 2020.

Población protegida. Con todo, el ritmo de muertos en la región disminuyó de manera muy significativa desde el pasado mes de septiembre, en paralelo al inicio de la aplicación de la segunda dosis de refuerzo de la vacuna, de la que Asturias registra la segunda mayor tasa de cobertura de toda España –solo por detrás de Galicia–, lo que implica una elevada proporción de protegidos entre la población mayor de 60 años.

El vaticinio de la OMS. Dicho todo esto, ¿qué sucederá con el covid-19 en 2023? Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las emergencias internacionales actualmente activadas por el coronavirus, la viruela del mono y el brote de ébola en Uganda "podrían declararse finalizadas en diferentes momentos de 2023".

El optimismo de un experto. Entre tanto, Christian Drosten, prestigioso virólogo alemán del Hospital Charité de Berlín, ha señalado que "este invierno estamos viviendo la primera ola endémica del SARS-CoV-2 y con ello, desde mi punto de vista, la pandemia ha terminado". Drosten hace hincapié en la importancia de la inmunidad de la población como factor fundamental para que no se produzcan nuevas oleadas de casos por coronavirus. Asimismo, no espera que el virus mute de nuevo: "No espero que eso ocurra ahora mismo".

¿Qué sucederá con el covid-19 en 2023? LA NUEVA ESPAÑA ha trasladado esta pregunta a cinco especialistas de la región. La opinión mayoritaria es que el SARS-CoV-2 tenderá a convertirse en uno más de los virus respiratorios; que no habrá repuntes apreciables, salvo que se produzca alguna mutación importante y agresiva del virus; y que la obligatoriedad en España de usar la mascarilla en determinados espacios interiores debe desaparecer, exceptuando los entornos sanitarios y sin dejar de aconsejarla a las personas con síntomas catarrales o gripales.

La situación de China. Pero existe una novedad que en realidad es tan vieja como el SARS-CoV-2. Se llama China, donde el panorama del coronavirus ha sufrido un empeoramiento considerable. Los países están empezando a tomar medidas preventivas. Los expertos asturianos entienden que, por el momento, no existen motivos para una gran alarma. "Los dos sublinajes de ómicron que circulan en China ahora (el BA.5.2 y BF.7) no son completamente nuevos y, en principio, no deberían plantear problemas en los países con coberturas vacunales altas; otra cosa son los países con escasas coberturas vacunales", indica Pedro Arcos, profesor de Epidemiología de la Universidad de Oviedo. No obstante, el profesor Arcos puntualiza: "Cuantos más contagios haya en China en población no vacunada, más probabilidad existe de que se produzcan nuevas mutaciones. En este sentido, China vuelve a representar una amenaza importante".

Cepas conocidas. El epidemiólogo Ismael Huerta, coordinador de Salud Pública en el área sanitaria III (Avilés), sostiene que "no es esperable" que la eclosión en el gigante asiático "origine ninguna situación preocupante, aparte de que se puedan generar brotes localizados". Huerta coincide con Arcos en que las subvariantes que circulan en China "son las mismas que circulan en Europa, y llevamos meses conviviendo con una circulación apreciable de casos de esas subvariantes". Por lo tanto, "que vengan personas infectadas desde China no va a cambiar gran cosa la situación actual, en la que ya hay también personas infectadas y sin medidas de restricción", indica el exjefe de Vigilancia Epidemiológica del Principado.

¿Cómo evolucionará la pandemia de covid-19 a partir de ahora? "Se puede asumir que la pandemia ya está llegando a su fin y que el SARS-CoV-2 es un virus más a estudiar en los procesos respiratorios, como sus primos-hermanos a los que yo denomino coronavirus ‘vintage’ y la veintena de virus que hoy por hoy provocan estas infecciones y enfermedades", señala Santiago Melón, jefe del Laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El efecto de las vacunas. El epidemiólogo Ismael Huerta pronostica que la alta tasa de vacunación en personas mayores "va a mantener en niveles bajos los ingresos y los fallecidos, al menos durante varios meses –siendo optimistas unos cinco o seis–, porque su efecto se va perdiendo". A medio plazo, "lo esperable es que se mantenga una situación similar a la actual". Y a largo plazo, completa el doctor Huerta, "solo si aparecen nuevas variantes suficientemente distintas pueden darse nuevas ondas epidémicas, pero la evolución mundial del virus hasta ahora no apunta a eso".

Freno al optimismo. El contrapunto a las predicciones más halagüeñas corre a cargo de Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y ex alto cargo directivo de la OMS afincado en Asturias. A su juicio, "cuando el virus sigue circulando ampliamente, cuando las mutaciones del agente infeccioso se siguen acumulando con riesgo de producir escapes vacunales y mayor virulencia, cuando las coberturas vacunales, especialmente en los países más pobres, son muy bajas, no puede hablarse de que estemos cerca del fin de la pandemia ni de que estemos cerca de poder pasar página".

¿Finalizará la pandemia a lo largo de 2023? A esta pregunta responde Pedro Arcos, profesor de Epidemiología y asesor del grupo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "Es muy probable que su carácter pandémico finalice efectivamente en 2023". El profesor Arcos considera que el coronavirus "ha estabilizado tanto su nicho ecológico en las poblaciones humanas como su rango de efectos clínicos". Por consiguiente, "está evolucionando hacia una virosis de tipo estacional (otoño e invierno) como el resto de los coronavirus comunes". En otras palabras, "dejará de ser ‘pandémico’ para pasar a ser ‘epidémico estacional’".

La eficacia de la inmunidad híbrida. Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, sostiene que, a lo largo del año que ahora comienza, "la situación en España y de Asturias va a mejorar grandemente debido a nuestra inmunidad poblacional y a nuestro sistema sanitario público". La inmunidad comunitaria que presenta la población en Asturias y España es la denominada híbrida, es decir, la que se adquiere por efecto de la vacunación y la inmunidad natural producida por haber sufrido la enfermedad: "Esta inmunidad híbrida es la más eficaz de todas las posibles (natural o artificial) y nos va a ofrecer un 2023 en calma".

Las infecciones no desaparecerán. Sin embargo, apunta la catedrática asturiana, "no debemos olvidar que el virus aún circula y que tiene la capacidad de encontrar nuestro punto débil: asma en niños, enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias o metabólicas, diabetes u obesidad". La derivada es que "debemos centrarnos en mantener un estilo de vida saludable que cierre todas las puertas al virus con doble cerrojo", enfatiza Adonina Tardón.

Situaciones disparadas. Ismael Huerta señala que la pregunta por el final de la pandemia puede responderse desde varias perspectivas: "A nivel epidemiológico, con el virus circulando de manera continuada en casi todos los países y con situaciones mundiales disparadas, como actualmente en China, no se puede pensar que la pandemia finalice en 2023; mientras no se interrumpa la circulación del virus en algunas partes del mundo, al menos de manera temporal, técnicamente seguiremos en pandemia". A nivel sanitario, "el riesgo de saturación del sistema es muy bajo".

Umbral numérico. Daniel López Acuña ofrece un criterio numérico en la toma de decisiones: "Para dar por terminada la pandemia, tenemos que controlar la transmisión comunitaria del virus y llevar la incidencia a menos de 25 casos por 100.000 habitantes; tenemos que mejorar la cobertura vacunal en el mundo y sostener la protección inmunológica con vacuna bivalente; y tenemos que sostener las medidas que reducen la transmisión, como el filtrado del aire en interiores".

¿Debe España suprimir las obligaciones actuales en el uso de mascarillas? "En la situación actual, no tiene sentido mantener la obligación del uso de mascarillas a nivel social, como en los medios de transporte o en el acceso a las farmacias, ya que su efecto de protección es muy limitado", indica Ismael Huerta. En opinión del coordinador de Salud Pública de Avilés, "tiene más sentido mantener la mascarilla en centros sanitarios, porque ayuda a reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios en general, en un entorno donde es más frecuente encontrar a personas vulnerables". El profesor Pedro Arcos se manifiesta igualmente categórico: "Por supuesto que España debe suprimir las obligaciones actuales con respecto al uso de mascarillas. Parece que en el Ministerio aún no se han dado cuenta de que somos casi el único país desarrollado de nuestro entorno que mantiene esa medida".

Mascarilla para siempre en algunas circunstancias. El virólogo Santiago Melón ofrece un razonamiento antes de dar la respuesta: "Si tomamos conciencia de que las infecciones son un problema, no sólo personal, sino de salud pública, y ante toses, mocos y carraspera ponemos medidas, léase mascarillas, se podrían levantar las medidas generales". Adonina Tardón discrepa o, cuando menos, plantea matices: "La obligatoriedad de mascarilla en España debe mantenerse al menos hasta que acabe el invierno, época de alta transmisión de infecciones respiratorias, porque somos una población con alta prevalencia de enfermedades crónicas". De otro lado, añade la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, "en los centros de atención sanitaria, centros de salud y hospitales, espacios a los que acuden personas con alta probabilidad de enfermedad, deberíamos plantearnos mantener la mascarilla obligatoria para siempre".