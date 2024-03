Los Artesanos que apoyan la participación de las mujeres en la Descarga, "indignados" por que la normativa lo impida

“Me parece indignante que cualquier hombre, aunque no sea de Cangas, pueda tirar en la Descarga y que mi sobrina no pueda hacerlo o mi mujer no pueda ir a apurrirme voladores o a tirar si quiere”. Esta indignación es la que comparten algunos socios de la Sociedad de Artesanos Nuestra Señora del Carmen, entidad organizadora de la Descarga, que el año pasado llevaron a su asamblea general una solicitud formal para pedir que las mujeres de las peñas de la pólvora de Cangas del Narcea pudieran participar en la Descarga como habían venido haciendo desde hacía décadas hasta la entrada en vigor de la normativa de la instrucción técnica complementaria número 18 (ITC 18) que regula el uso de la pirotecnia en las fiestas, en la que se especifica que en los espectáculos pirotécnicos solo pueden participar los integrantes de la entidad organizadora.

En el escrito de solicitud se planteaba que se pudiera hacer una modificación de los estatutos de la Sociedad, que es masculina, para que la colaboración femenina que era habitual en el espectáculo se pudiera legalizar y finalizaba aclarando que no se estaba pidiendo la inclusión de las mujeres en la Sociedad.

“Los escritos presentados eran todos iguales, venían de las mujeres de las peñas que quieren seguir participando en la Descarga, a mí me lo pasó mi sobrina que solía ser mi apurridora y yo era el de ella”, explica este socio de Artesanos que prefiere mantener su anonimato. Sin dudarlo, se prestó a llevar la solicitud en su nombre porque explica que “me parece ilógico que un hombre de Tineo pueda ser de Artesanos y una mujer de Cangas, no. ¿Por qué no pueden participar? ¿Por tradición? Hay que ir con los tiempos y parece que nos olvidamos de que todo esto es por la Virgen del Carmen”.

En la asamblea que se celebró el sábado 3 de marzo, en el informe que leyó el presidente de la Sociedad de Artesanos, Luis Martínez Tejón, explicó los pasos dados por la organización para saber si legalmente las mujeres podían seguir formando parte de la Descarga y “tras consultarlo con varios despachos de abogados nos alertaron de incurrir en el incumplimiento de la norma, así como de incumplimiento estatutario”.

Una explicación que convenció a otro de los socios que también asegura dar su apoyo a la petición de las mujeres, aunque también prefiere no hacer público su nombre. “A mí me parece absurdo que las mujeres no puedan participar, pero la junta directiva de Artesanos tiene que cumplir con los estatutos y la normativa”. Recuerda que para cambiar los estatutos se necesita tan solo que un 10 por ciento de los socios soliciten una asamblea para ese cometido y luego se procedería a la votación “pero al final parece que somos incapaces de unirnos y nadie quiere dar la cara”. Otra opción sería recurrir a la vía judicial. Pero este socio analiza que llegar a este extremo sería ver a familias enfrentándose porque, al final, las mujeres que participaron en la Descarga y que quieren seguir haciéndolo tienen en la Sociedad de Artesanos a sus padres, hermanos o parejas.

Por su parte, algunas de las mujeres impulsoras de la solicitud con las que pudo ponerse en contacto este periódico prefirieron no hacer declaraciones públicas al respecto.