"El gallego-asturiano necesita voces jóvenes", dice la escritora veigueña Belén Rico al presentar "Dedín, Dedín..."

A finales de diciembre de 2008 vio la luz "Domingo y os animales", el primer cuento en gallego-asturiano de la escritora veigueña Belén Rico. Fue el primer libro infantil en la lengua más occidental de Asturias editado en tapa dura y, ahora, vuelve a abrir camino con "Dedín, Dedín...", que es el primer libro-álbum en eonaviego, encargado, además, de estrenar la colección "Rubién". "Por eso estoy tan contenta, non por mi, sino por volver a abrir la puerta", señaló.

El cuento ha sido editado por el Principado para celebrar la Semana das Lletras Asturianas y ayer se presentó oficialmente en el colegio Jovellanos, de Vegadeo, centro donde acaba de jubilarse la escritora y docente veigueña. Cuenta que "Dedín, Dedín...", con ilustraciones de Francisco Pimiango, es un homenaje a sus antepasados, que bebe de otros cuentos como "Ferdinando el toro" o "La Historia Interminable" para contar la historia de una niña que salva su lengua.

Un momento del acto celebrado en el Jovellanos. / T. Cascudo

"El libro ta redondo, encántame", aplaude Rico, quien agradece las facilidades de Cultura para editar este trabajo que escribió en 2015. la docente reivindica savia joven para el gallego-asturiano y también la necesidad de inculcar a las nuevas generaciones el amor por su lengua propia.

"Nuestra lengua materna no tuvo época de xurdimento porque no le hizo falta, se mantuvo siempre intacta. Lo que hacen falta ahora son voces jóvenes que produzcan y escriban", señala Rico, convencida de que hay que inculcar a los más jóvenes la importancia de cuidar "la lengua de nuestros padres y abuelos, porque si no lo hacemos, no valoramos el trabajo que hicieron".

Rico reclama al Principado no solo que luche por la oficialidad, sino que preste la misma atención a las dos lenguas de la región: "Pido igualdad total y absoluta para el gallego-asturiano y el asturiano", señaló.

Al acto de presentación acudió el director general de Política Llingüística, Antón García, que defendió el esfuerzo de la Administración para publicar el trabajo de Belén Rico y reivindicó la necesidad de contar con más títulos: "Tenemos que hacer un esfuerzo mayor desde las instituciones por publicar y también los autores por aportar textos".