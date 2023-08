"Indomable" esquivó a las fuerzas del orden

Centenares de personas volvieron este sábado a la majada de Espineres, en Piloña, para cumplir con la Fiesta del Asturcón que volvió a tener como protagonista al emblemático "Indomable", esta vez por su ausencia. El caballo no pudo ser avistado en las últimas semanas por lo que no se dejó atrapar para estar en la fiesta. Hasta a las fuerzas policiales se les resistió este año "Indomable", pues no pudieron disfrutar de su leyenda los comisarios de la Policía Local y Nacional de Avilés, Rafael Alonso y Alejandro Valverde, respectivamente, que sí tuvieron oportunidad de marcar a los herederos de "Indomable" en una de las mejores exhibiciones de doma que se recuerdan en Espineres: "Escurridizu", "Trueno" y "Sinfé".