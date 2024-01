Patxi, ¿cuándo se jodió el Perú?

Mientras se niegan a apoyar los tres primeros decretos ley de la legislatura, los socios del PSOE de la derecha supremacista catalana piden sanciones para los empresarios que se fueron de Cataluña y no tienen pensado regresar. Los socialistas se muestran comprensivos y dialogantes con el aliado independentista que, a la primera de cambio, amenaza con dejarlo colgado de la brocha. Esa comprensión con Junts, el partido del prófugo del maletero, no la tienen en cambio con el PP cuando le piden que actúe de bombero y apague el incendio sin ni siquiera dignarse a negociar el contenido de lo que quieren que apoye. No se puede actuar de manera más necia y arrogante.

Cuando se requiere la ayuda de alguien con quien no se ha contado para proyectos que penden de un hilo lo lógico es abrirse a discutirlos. ¿O no es ese el sentido de cualquier negociación? Bueno, pues en el caso del Gobierno resulta distinto. Cuando los socios se bajan del tren sin haber llegado todavía a la primera estación de un largo recorrido, le exigen al primer partido opositor que se suba en marcha con la única explicación de que los decretos contienen medidas para ayudar a la gente. Menos mal que no es para hacerles la vida imposible. Todo ello, además, tras levantar un muro de manera beligerante hacia al adversario político. Prepárense porque la situación se repetirá muchas veces y el relato no será muy diferente: negativa de los socios a apoyar ciertas medidas y como alternativa el recurso del bombero torero por parte de una oposición llamada a sofocar los incendios de los aliados separatistas que le tienen tomada la medida a Sánchez y desean exprimir España. Para el Gobierno, el culpable seguirá siendo, sin embargo, Feijóo. Prodigándose intelectualmente, como suele ser habitual en él, Patxi López se preguntaba ayer ¿cuándo se jodió el Perú? solo con el fin de reprocharle al PP haber perdido el Norte. La pregunta formulada al PSOE sí cobra sentido.