Los problemas no existen

Me decía un viejo amigo que los problemas sin solución no son problemas porque no está en tus manos arreglar los estropicios, y si la tienen tampoco lo son porque puedes luchar y buscar arreglos. ¿Y encontrarlos? Ah, eso solo lo dirá el tiempo.

Es, sin duda, una teoría que invita a la incredulidad, como todo arrebato positivista que hace de la esperanza una vía de superación. Pero me di cuenta con el paso del tiempo de que a mucha gente le resulta útil arroparse con esa manta invisible para que los reveses pasen de largo si no les haces caso. Tal vez la ingenuidad sea más poderosa que la lucidez y genere una cantidad suficiente de energía poco tóxica. Resultaría reconfortante, incluso purificador, decidir que los problemas no tienen derecho a existir si los consideras obstáculos que puedan definir tu existencia y sobre todo tu insistencia. Por supuesto que hay contratiempos que ponen la vida al rojo vivo y claro que hay cunetas que parecen conocerte de toda la vida, por supuesto que el camino se llena de baches, pero lamentarte por ello no arregla nada, y aprender a intentar sortearlos o que hagan el menor daño posible quizás ayude a impedir el derrumbe.

Es más fácil escribirlo que hacerlo, claro, pero quizás unas palabras que alimenten la rebelión son más útiles que las de consuelo y pueden causar algún tipo de motivación. Rebelarse contra los efectos nocivos de la decepción y el conformismo, rebelarse contra la tentación de tirar la toalla al primer golpe bajo, rebelarse contra hacer de cada resbalón una caída al abismo. Y decir a los problemas: solo existís si yo os lo permito.

Suscríbete para seguir leyendo