La tumba del autócrata

Hace unas semanas, en una conversación distendida, una muy relevante personalidad del socialismo asturiano que optó ya hace tiempo por enclaustrar sus opiniones en un silencio monacal, auguró que Pedro Sánchez tendría “un final bíblico”. En semejantes términos se pronunció la pasada semana Alfonso Guerra en una entrevista a un reputado medio escrito extranjero, en su valoración del reciente falsete del presidente del Gobierno y su peculiar me voy, pero te juro que en cinco días volveré. Considera uno de los iconos del socialismo de este país, una de las figuras históricas a los que dirigentes y militantes de nuevo cuño incluyen despectivamente en lo que llaman el “viejo socialismo”, que Sánchez es “cada vez más autócrata” y que “está cavando su propia tumba”.

De cumplirse ambas predicciones, la apocalíptica del asturiano antes citado y la más evidente y práctica del ex dirigente andaluz, Sánchez no solo se inmolará encerrado en su búnker, sino que arrastrará en su caída al partido que le sustenta, y que ha convertido en un club de fans que asienten y aplauden las ocurrencias del solista en ataque de histeria colectiva, como pudo comprobarse en las jornadas en las que el jefe escenificó el último acto de su teatrillo tragicómico. Todos tan contentos con el papel irrelevante de corifeo de un monólogo, mientras la organización política queda supeditada a un papel instrumental, sometida a los intereses personales y personalistas del protagonista único del reparto. Era tan obvio que no se marcharía como que a su espalda ya solo queda tierra quemada.

La deriva cesarista del presidente arrastrará inevitablemente a su partido, al que Sánchez ha convertido en un mero satélite. Solo hay que revisar el resultado de las elecciones vascas para reconocer que el PSOE ya solo sirve de bisagra. Y lo veremos en Cataluña, donde la victoria de Illa quedará supeditada al apoyo de una u otra facción nacionalista, con el oneroso coste que cualquiera de las dos opciones conllevará.

