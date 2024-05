¿Estudiantes? ¡Sí, gracias!

Es una causa que pide matices y de la que hay que eliminar todo rastro de antisemitismo, pero, ¿es preocupante la reacción estudiantil frente a la abominable Guerra de Gaza? Lo preocupante sería que no surgiera. Ya antes de que hubiera redes los estudiantes han tenido una portentosa capacidad para globalizar sus movimientos y a partir de la II Guerra Mundial sus grandes causas han tenido que ver con la paz. En el actual mapa global de agitaciones sociales los estudiantes llevan mucho sin asomar cabeza, un vacío inquietante, pues, se quiera o no, ellos han sido casi siempre los que han destapado la caja de los truenos que traen la lluvia buena. Así que, en vísperas de una guerra que podría ser mundial, o los estudiantes –primeros interesados en que no la haya– se empiezan a hacer cargo de la calle en el mundo (Moscú y Teherán incluidos, claro) o la suerte puede estar echada.

