Si quieres llegar esta Semana Santa a Lagos de Covadonga o cualquier otro día, no hagas caso al navegador. El itinerario que marca es un error. Muchos conductores se están viendo confundidos porque desde cualquier punto que solicites información de la ruta que tienes que seguir, el navegador de Google Maps te manda a través de la pista de Soñín, en el concejo de Onís. El acceso no es real puesto que se trata de una pista de acceso restringido a ganaderos y vehículos autorizados y por la que no se puede circular sin autorización. Solo hay pista hasta la Vega de las Mantegas, no Llega a los Lagos y en cualquier caso no está autorizado su recorrido en vehículo no autorizado, además del riesgo que entrama el trazado . La única manera de acceder a los Lagos de Covadonga por acceso rodado, es a través de la carretera por Covadonga y, en estos días, en transporte público del Plan de Transportes que tiene en marcha el Principado de Asturias. La carretera entre Covadonga y Los Lagos está cerrada al tráfico que no sea transporte público o autorizados entre las 07.30 horas de la mañana y las 21.00 horas.

La carretera entre Benia de Onís y Demués así como la pista que accede a Soñín es este Viernes Santo un ir y venir de coches despistados que pretenden llegar a los Lagos. Es el recorrido que el navegador fija para acceder al Parque Nacional, pero es un error. Por Onís no existe acceso rodado a los Lagos. Desde el concejo sí se puede llegar a pie, pero no en vehículo. El propio Parque Nacional emitió un aviso de seguridad en el que alerta de que Google está dando una información errónea de acceso como alternativa a la carretera de Covadonga a los Lagos. "Dicho acceso ni existe (en parte es pista y en parte campo a través) y pasa por zonas pendientes imposibles y con caídas de más de cien metros y entra en el Parque por zona prohibida. Absténgase de hacer este recorrido, por seguridad y para evitar ser sancionado", afirma el comunicado. La carretera entre Benia de Onís y Demués es desde hace dos días un ir y venir de coches que creen que por allí, según les indican sus dispositivos, pueden llegar a los Lagos. Desde las 10 de la mañana dos guardas del Principado están en el inicio de la pista para evitar que sigan pasando vehículos por ella. Los que entraron antes de esa hora, reconocen no haber pasado un buen rato para acceder hasta donde hay pista, por el precipicio lateral del vial y la dificultad del trazado, no apto para determinados conductores y vehículos. La Guardia Civil también se personó en el lugar esta mañana. Los vecinos no daban crédito al trajín de coches.