"Las cosas que cuestan esfuerzo son las mejores". El cirujano maxilofacial ovetense Samuel Espías difícilmente olvidará esa frase. Esas nueve palabras eran las que se escondían tras el panel de "La ruleta de la suerte" con el que logró ganar 300 euros que ahora destinará a la obra social que encabezan sus padres: la ayuda humanitaria a un campamento saharaui próximo a Tinduf (Argelia). "Tuve mala suerte", reconocía tras su paso por el programa.

Como el propio Espías reconocía antes de que la ruleta comenzase a girar, todo lo que ganase en el programa, fuese "mucho o poco", iba a ir a destinado a la labor humanitaria que desarrolla su familia en Argelia. La suerte no acompañó a Espías, especializado en cirugía estética y reconstrucción, que sólo pudo llevarse un panel con 300 euros de bote. Y no fue por no intentarlo, porque el asturiano llegó a jugársela con la enigmática frase más que resuelta para tratar de caer en alguno de los premios gordos del programa. Pero no hubo manera.

Como el propio Espías explicó en el programa, su familia lleva años con su obra social en Argelia. Primero con ayuda médica -procede de una saga de facultativos- y ahora apoyándoles en la construcción de una vivienda. "Todo vino después de que adoptásemos una niña saharaui que venía a pasar con nosotros los veranos", relató.

Tras varias tiradas muy arriesgadas, Samuel ha conseguido resolver este panel. 😳 ¿Cuánto habrá conseguido acumular en el marcador? #LaRuletaDeLaSuerte 🍀 https://t.co/gBwEEXR3n3 — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 11 de marzo de 2022

Aunque el paso por el programa seguramente ha dejado un sabor agridulce a Espías, la suya no parece que vaya a ser la única intentona familiar en el programa. Como reconoció, tanto él como su mujer son grandes fans del programa y ya ha adelantado que la siguiente en probar suerte será ella.