IU y Foro afean la postura del Alcalde y piden que no "falte al respeto"

Los grupos parlamentarios de IU y Foro reprocharon ayer lo que consideran un "chantaje" por parte del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), condicionar el traslado de varias facultades de Llamaquique a los terrenos del antiguo HUCA y utilizar esos espacios para la reunificación de sedes judiciales en Llamaquique a que se frene el traslado de Minas al campus de Mieres. Desde Ciudadanos descartaron entrar a valorar la posición del alcalde, pero su portavoz en la Junta General, Susana Fernández, espera que la reunificación de sedes judiciales no sufra nuevos retrasos.

Más al detalle, para la portavoz de IU, Ángela Vallina, el hecho de que el alcalde diga que apoyaría la propuesta anunciada esta semana por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política, si Minas se mantiene en Oviedo supone un chantaje "insostenible e impresentable", por lo que la formación presentará en el próximo pleno una proposición no de ley (PNL) para defender el derecho a la autonomía universitaria de la Universidad de Oviedo. "Ha pasado del insulto al rector a hacer un chantaje a toda la ciudadanía", recrimina la portavoz de IU. En la misma línea, el coordinador de IU de Oviedo, Alejandro Suárez, sostiene que una actitud como la del alcalde "no tiene precedentes".

Así, desde IU instan al Principado a no estar "silente" ante los ataques al rector, Ignacio Villaverde, y el criterio "elitista" del alcalde que considera que "Mieres no merece ser tenido en cuenta" y pretende condicionar unos proyectos para Oviedo "que no pueden esperar".

Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ve "precipitación" por parte de Barbón al anunciar el proyecto de traslado de facultades y reunificación de sedes judiciales si no hay un acuerdo cerrado. "Se hizo un anuncio (sobre la cesión de los terrenos) que lo que vemos es que puede cambiar todavía", aseguró. Con todo, cree que es una buena noticia y entiende que el comportamiento de Canteli "no es aceptable".

"La posición del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, no es aceptable, es un chantaje en toda regla", afirma Pumares, para quien es comprensible que un alcalde defienda los intereses de su municipio, pero no se puede "tolerar" que "falte al respeto" a los mierenses, que pretenda "chantajear" a la sociedad o que "juegue" con las necesidades de la justicia. "Se está pasando de frenada y alguien debería decirle que ya vale", apuntilló, confiando en que alguien en el PP le diga que pare. No obstante, aseguró que entiende la postura del regidor respecto al traslado de Minas. "Pero lo que no valen son las barbaridades que está diciendo", señaló.

Mientras, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, aseguró que "la más que tardía airada respuesta de Canteli al traslado de Minas, anunciado ya en enero, no es más que una pose de cara a las elecciones", motivo por el que "seguimos esperando que emprenda las acciones judiciales que prometió". Y añadió: "Nos alegramos de que el alcalde acoja la posición de Vox de defensa de Minas que mantuvimos desde el minuto uno, si bien lo que haga está por ver. Hasta ahora, con su silencio, ha facilitado el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres".