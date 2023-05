Pedro Luis Fernández, homenajeado en Oviedo: "Siempre quise ser empresario"

Nada más acabar la universidad, Pedro Luis Fernández fundó una empresa de alquiler de carretillas usadas. Lo hizo tras recorrer el norte de España de la mano de su padre, que era encargado de maquinaria en la extinta fábrica de la Coca-Cola de Colloto y ver que había una necesidad. Encontró un hueco empresarial. Aquel proyecto, que se acabó vendiendo, fue el germen de lo que tres años después sería General de Alquiler de Maquinaria (GAM) que Fernández fundó, hizo crecer y todavía preside. La historia con mucha cariño y humor, la contó el ovetense José Manuel Campa, antiguo secretario de estado de Economía, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) durante un homenaje al empresario, que fue presidente de FADE. "Pedro Luis es de Oviedo, del Oviedo, se casó en Gijón, y vuelve a Oviedo cada vez que puede", bromeó Campa, "viaja en bici por toda Asturias, pero ahora lleva una eléctrica con lo que sospecho que cada vez pedalea menos y se va más de ruta gastronómica".

Pedro Luis Fernández estaba visiblemente emocionado por el reconocimiento, entre el público estaban los más destacados empresarios de la región. Sus amigos. "Siempre he querido ser empresarios, desde siempre", dijo minutos después de que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, le entregara el premio de "Ovetense del año". Y Pedro Luis Fernández devolvió el cariño con un emocionante discurso en el que glosó la figura de la que dijo que es "su ciudad". "En los últimos cincuenta años Oviedo no ha hecho más que mejorar, esta es una ciudad que ha sido rabiosamente generosa conmigo", aseguró. Una declaración de amor que al final de su discurso concretó como "amo y quiero a Oviedo". También hubo un hueco para que él mismo repasara su trayectoria. La definió, muy gráficamente, con la siguiente afirmación: "He cometido muchos errores y tomado decisiones desacertadas basadas en motivos excelentes, y seguiré haciéndolo".

Llamó a mirar al futuro con más optimismo porque, aseguró, "no hay motivos para el pesimismo". E hizo una defensa a ultranza de la figura del empresario. "Es muy loable porque es alguien que arriesga y que está dispuesto a perderlo todo", aseguró. En las mesas del restaurante de Latores donde tuvo lugar el homenaje, abundaban los empresarios. Encabezados por la actual presidenta de Fade, María Calvo; el presidente de Alsa, Jacobo Cosmen; el director general de Astilleros Gondán, Álvaro Platero; o el líder de OTEA, José Luis Álvarez Almeida.

En su glosa, José Manuel Campa, poco aficionado al fútbol, recordó cómo Pedro Luis Fernández lo arrastró en su época universitaria a llevar las cuentas como tesorero de una peña del Real Oviedo. "Era su gran pasión", dijo. El empresario llegó a ser director general del equipo carbayón varias temporadas. "No consiguió que yo fuera al campo, pero pasamos temporadas muy buenas en los torneos de mus que organizábamos contra otras peñas del Oviedo", aseguró.