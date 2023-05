El Alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, anunció durante la mañana de este miércoles que su equipo construirá un teleférico de acceso al Naranco si sigue gobernando en el municipio después de las elecciones del próximo domingo. "Estamos peleando desde hace tiempo por este proyecto porque sería un auténtico bombazo para Oviedo y especialmente para Ciudad Naranco. Tiene muchos visos de poder ser realidad, no es una promesa electoral", señala Canteli. Según sostiene el candidato del PP, el teleférico, que uniría Ciudad Naranco con la zona del monumento al Sagrado Corazón, sería una realidad durante el próximo mandato. "Todo lo que traemos a los barrios son proyectos que queremos ejecutar a lo largo de los próximos cuatro años. El teleférico es una inversión muy importante, pero tenemos que conseguir sacarlo adelante por el bien de Ciudad Naranco y de todo Oviedo. Y vamos a lograrlo", añade.

Aunque el proyecto del teleférico es "un tema que está muy caliente", el actual Alcalde reconoce que no "está cerrado, ni mucho menos". En sus planes, se contempla "potenciar el Naranco de una vez con un gran restaurante arriba y un gran mirador" con vistas a la ciudad. "Yo me imagino que puedas estar comiendo allí y contemplando la ciudad con una serie de servicios que te permitan disfrutar del Naranco, como por ejemplo andar en bicicleta o subir en teleférico y bajar andando", explica Alfredo Canteli. "Lo que queremos es conseguir la reorganización turística de la cumbre y para eso hay que exigirle al Principado que reactive su plan de parque periurbano del Naranco, otra de las asignaturas pendientes de la administración socialista con Oviedo", señala el Alcalde. "Que me digan a mi los socialistas que critican la falta de atención al Naranco qué Alcalde o qué equipo de Gobierno hizo las inversiones y los trabajos que hicimos nosotros en el monte en los últimos cuatro años", añade.

El primer teniente de Alcalde y número tres de la lista del PP a las elecciones, Nacho Cuesta, asegura que Ciudad Naranco recibirá la mayor inversión por parte del Ayuntamiento en los próximos cuatro años. "El teleférico es una forma de potenciar el Naranco y de que sea más atractivo. Estamos en fase de anteproyecto. Nuestra idea es que se coloquen nueve pilares desde el inicio hasta el final del recorrido. Sería un proyecto sostenible, ecológico y no necesita ocupación de suelo", explica.

Pabellón deportivo para todos

El Alcalde también explicó esta mañana de miércoles que el "Pabellón de los Deportes de Ciudad Naranco" que el PP pretende construir a los pies de la Pista Finlandesa no estará exclusivamente dedicado al atletismo y que estará abierto a la ciudadanía. "A mí me gusta llamarlo polideportivo porque estará abierto a todos los ovetenses y albergará todo tipo de deportes. Potenciaremos al máximo el atletismo y haremos un pabellón que será espectacular para este deporte, conseguiremos que salgan grandes campeones de Oviedo, pero también se podrán realizar otros deportes, como se hace actualmente en el Palacio de los Deportes", dice Canteli. "Recalco que será abierto a todo el público y que beneficiará a todo Oviedo, pero especialmente a la zona de Ciudad Naranco, que está muy necesitada de este tipo de equipamientos", añade. El nuevo equipamiento deportivo, según Canteli, incluiría un carril para bicicletas de 700 alrededor del pabellón.

Tanto Alfredo Canteli como Nacho Cuesta se refirieron a otro de los problemas que sufre actualmente el barrio de Ciudad Naranco: los atascos. "Espero que el estrangulamiento de Ciudad Naranco en cuanto al tráfico se soluciones cuanto antes y que se termine pronto la obra de Nicolás Soria. En ese sentido hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, incluso acudir al Ministerio en un par de ocasiones para que las obras no se parasen", dice Canteli. "En su momento firmamos un convenio con el Principado para que las actuaciones en la zona de la rotonda del Luis Oliver sean compartidas. El nuevo vial de subida (entrada al barrio), que será la obra más complicada, es cosa de ellos y la salida a la rotonda, que es más fácil, nuestra. Pero tenemos que esperar a que ellos nos entreguen su proyecto para contratar el nuestro", afirma Nacho Cuesta.

El PP también apuesta por la Ronda Norte para mejorar la movilidad en Ciudad Naranco y en toda la ciudad, aunque baraja "un proyecto menos agresivo" que el que en su día se planteó desde el Ministerio de Fomento. "El plan tiene que ser totalmente compatible con el respeto al Naranco. Pedimos un túnel que comience en la zona de La Tejera (AS-II) y que vaya hasta Las Campas", señala Cuesta. "En cuanto a la solución específica para Ciudad Naranco planteamos un enlace, pero que sea subterráneo", añade.

Almacenes Industriales

El equipo de Canteli también tiene intención de actuar en la zona de Almacenes Industriales, actualmente muy degradada. "Se trata de una zona que es privada y no municipal. Está calificada como residencial y lo que nosotros haremos será, de la mano con los propietarios, fomentar su desarrollo", explica Nacho Cuesta. "Para garantizar la seguridad a corto plazo se irán derribando las naves que están en peor estado y estableciendo perimetros de seguridad para evitar que el resto sean ocupadas", afirma Cuesta. "No te olvides. También haremos aparcamientos públicos", le apunta Canteli.