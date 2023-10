Los vecinos de Veguín urgen la reparación del mural de Tino Casal

Hay una entrevista de Tino Casal en la que el cantante recuerda una noche en que pasó de madrugada por Tudela Veguín, paró delante de su casa y estuvo contemplando durante un buen rato una fuente que desde niño le llamaba la atención. "Yo vi el pueblo, pero el pueblo no me vio a mí", resumía en aquel diálogo radiofónico. Esa frase, se lamenta ahora Ramón Palicio, vecino de Veguín y valedor de la memoria de su amigo Tino Casal, sirvió para que, sacada de contexto, se difundiera una idea equivocada del vínculo que el músico tenía con su pueblo. Tudela Veguín no vio a Casal aquella noche porque estaban durmiendo, era de madrugada, coletilla que en el corte del audio algunos suprimieron. Ahora, cuando se cumplen cinco año del gran mural con el retrato del artista que Javier "Xav" Robledo pintó en la localidad asturiana, en la calle Paulino García, dentro del festival de arte mural Parees, otra amenaza planea sobre el recuerdo de Tino Casal en su pueblo.

Esta vez, superada aquella leyenda negra, se trata de un problema físico. A los cinco años del trabajo de "Xav", realizado sobre un muro de ladrillo rojo, el retrato del célebre intérprete de "Eloise" ha empezado a desdibujarse. En distintas zonas del mural, en el hombro, en los pómulos, en la frente, la pintura ha empezado a desprenderse, y los vecinos tienen miedo de que ese recuerdo de Casal vuelva a borrarse. Para evitarlo, el pasado 19 de mayo la asociación de vecinos de Tudela Veguín presentó un escrito al Ayuntamiento de Oviedo en el que urgían la reparación del mural. Ahora, al no haber obtenido respuesta, han vuelvo a presentar una solicitud en el mismo sentido. La asociación aporta fotografías donde se muestra el deterioro creciente de la pintura mural y sugieren que sea el propio Javier "Xav" Robledo el que realice la reparación. De hecho, miembros de la asociación ya se han puesto en contacto con él y tienen la certeza de que Robledo dispone de todo el material con el que confeccionó la obra: los cuadrantes, la paleta de colores y los materiales empleados. De esta forma, concluyen los vecinos, se garantizaría una rehabilitación óptima y se evitarían "posibles discordancias". En Tudela Veguín estiman que la reposición del mural no sería una obra costosa, teniendo en cuenta que la pintura mural, realizada en 2018, tuvo un presupuesto de unos 5.000 euros, aproximadamente.