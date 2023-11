Canteli exige al Gobierno central que resuelva "la deuda histórica" de la Ronda Norte: esta es la carta que ha enviado

Alfredo Canteli ha encontrado una nueva bandera con la que defender los intereses de Oviedo. Darle una vuelta de tuerca a la reclamación de la Ronda Norte será uno de sus empeños durante el segundo mandato que afronta. En una carta enviada a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, el alcalde de Oviedo exige al Gobierno central que resuelva "la deuda histórica" que mantiene desde hace dos décadas con la ciudad respecto a la circunvalación por el Naranco. Asegura que la movilidad de la capital depende de la consecución de esta vía, que el trazado idóneo es el que va bajo el monte, porque apenas lo daña, y que también es fundamental para el tráfico de vehículos en la zona central de Asturias. Canteli expresa su temor por que "las políticas partidistas" entorpezcan la ronda y reclama a la ministra que rompa "el círculo burocrático en el que lleva perdido este proyecto desde hace muchos años".

La Ronda Norte, para que la que Canteli pretende un trazado que desaparezca bajo el Naranco, ha tenido también una existencia guadianesca en su relación con la ciudad, sin haber pasado nunca del trazo grueso sobre el papel. Ya va un cuarto de siglo largo desde que el entonces consejero de Fomento con Sergio Marqués, Juan José Tielve, dibujase un primer itinerario para luego caer en el olvido. Más cerca en el tiempo, en 2006, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno central, el estudio de impacto ambiental volvió a estar en información pública aunque desapareció poco después, cuando el Ministerio de Fomento lo manejaba Magdalena Álvarez.

Ahora, con la Ronda Norte año tras año con una presencia testimonial en los Presupuestos del Estado, siempre con dineros exiguos para estudios varios, Alfredo Canteli está decidido a poner sobre la mesa su necesidad. Curiosamente, la carta ya estaba enviada el pasado viernes, cuando se produjo una nueva demostración de que el tráfico en Oviedo no está para grandes alardes. El accidente entre un camión y un coche algo más allá de los túneles de la Bolgachina en dirección Gijón, con el paso por allí restringido durante siete horas, provocó un colapso absoluto en el caso urbano que duró hasta última hora de la tarde.

"No solo se trata (la Ronda Norte) de una deuda histórica con la capital de Asturias, sino que hoy es más necesaria que nunca para resolver los problemas de movilidad de la ciudad", dice Canteli en su carta, que puede leerse íntegra en esta misma página. "Ya no es solo por mejorar el tráfico de barrios con grandes dificultades", continúa el Alcalde, que la señala como una infraestructura clave para el futuro: "Oviedo está poniendo en marcha la zona de bajas emisiones y esta ronda tiene un papel fundamental para habilitar alternativas al intenso tráfico que ahora no tiene más opciones que adentrarse en la ciudad".

Canteli expresa a Raquel Sánchez sus temores ante la posibilidad de que sean asuntos políticos las que frenen la Ronda Norte. "Estamos en un momento de decisiones políticas, no técnicas. Y me temo que, precisamente por ello, la tramitación de este proyecto está siendo ralentizada con estudios y más estudios que no conducen a dar la respuesta que Asturias y Oviedo necesitan. No cuestiono su compromiso", le dice a la Ministra, "con esa infraestructura, lo que planteo es que ha llegado el momento de romper el círculo burocrático en el que lleva perdido este proyecto desde hace años"".

El alcalde de Oviedo, buen conocedor del Naranco porque es vecino de la zona y porque presidió durante veinte años el Centro Asturiano, tiene claro que el trazado de la Ronda Norte ha de ir bajo el monte, sobre el que tendrá, dice, "un impacto prácticamente nulo" y porque "así figuraba en el programa con el que me presenté" a las elecciones municipales. "No me parece razonable que quienes no recibieron el respaldo de los ovetenses puedan imponer su atávica oposición a esta ronda", dice Canteli en su escrito, en referencia al rechazo que provocan en el sector de izquierdas de la oposición los túneles bajo el Naranco.

En la carta, Canteli liga el retraso de la Ronda Norte con la demora con la que llegará a la región la alta velocidad. "Asturias ha esperado 13 años para que el AVE llegue a Pola de Lena y no a la capital, como pasa en todas las comunidades. Los ovetenses llevamos más años aún esperando la Ronda Norte y nos tememos que podamos estar ante un nuevo retraso que no se justificaría con cuestiones técnicas sino con intereses estrictamente políticos", finaliza su misiva el regidor ovetense.