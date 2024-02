Nace la "brigada antiokupas" de Oviedo: "Seremos implacables"

El enésimo incendio de los últimos años en las naves abandonadas de la calle Almacenes Industriales, que es también el tercero en dos meses, ha acelerado el plan que el alcalde, Alfredo Canteli, había preparado para poner cerco a los okupas, a quienes los vecinos señalan como causantes de estos sucesos. El Ayuntamiento pondrá a funcionar una "brigada especial", integrada por técnicos municipales, que se dedicará en exclusiva a luchar contra los allanamientos ilegales por la vía administrativa. Este equipo de expertos elaborará un listado con los inmuebles en desuso que hay en el municipio y obligará a sus propietarios a responsabilizarse de ellos por las buenas o por las malas. La "brigada antiokupas" luchará contra los problemas que se generan en torno a las fincas abandonadas presionando a sus dueños para que las mantengan en buen estado con multas o derribos subsidiarios.

La "brigada especial" de Canteli tendrá un arquitecto técnico, un experto jurídico, un administrativo y un auxiliar administrativo. "Este equipo estará trabajando en el menor tiempo posible y no descartamos que más adelante se pueda ampliar con otras dos personas más. El Alcalde no tolerará que se repitan estas situaciones", explica el concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta. No es la primera vez que se quema una nave en la calle Almacenes Industriales. Los incendios en los inmuebles okupados de este punto de Ciudad Naranco llevan años repitiéndose, pero el del sábado, que generó una nube de humo visible desde toda la ciudad y puso en peligro a vecinos y negocios de la zona, es la gota que colma el vaso. "Se trata de un problema serio que no solo se centra en Ciudad Naranco. Hay otras zonas dentro de la propia ciudad en las que las okupaciones están generando problemas, como por ejemplo en el Rayo Mercadín o en el casco antiguo", dice Cuesta. "Utilizaremos todos los mecanismos que nos permita la ley para atajar este problema cuanto antes. No podemos esperar ni un día más y el alcalde lo sabe, por eso ha ordenado que se tomen medidas inmediatas", añade el edil.

A raíz del incendio, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, le pide al equipo de gobierno que elabore un listado con los propietarios y que les exija que cumplan las norma en materia de seguridad e higiene, es decir, uno del cometidos que va a tener la nueva "brigada antiokupas".

El primer paso

Aunque la "brigada antiokupas" todavía no está operativa, el Ayuntamiento no va a esperar ni un solo día más para iniciar su cruzada contra los inmuebles abandonados y los allanamientos ilegales. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, acudirá hoy a la calle Almacenes Industriales acompañado de los miembros de la Policía de Conservación –dos técnicos municipales que ya ejercen labores similares a las que se van a intensificar con la creación del nuevo equipo– para valorar el estado de la nave que se quemó el sábado y declararla en ruinas si es preciso, algo que parece probable teniendo en cuenta que las llamas acabaron con toda la techumbre y dañaron seriamente las estructuras del inmueble. "También haremos una inspección ocular por el resto de la zona para actuar con urgencia en otras de las naves que hay en Almacenes Industriales si los técnicos lo consideran necesario", explica Prado, que ayer estuvo en Ciudad Naranco para comprobar de primera mano que todo estaba controlado después de un incendio que tuvo en vilo al barrio de Ciudad Naranco durante toda la tarde del sábado.

El primer paso será declarar en ruinas las naves más degradadas y ponerse en contacto con sus dueños para que tomen medidas por las buenas. Si no es así el asunto podría enquistarse en los tribunales, una vía que demoraría los posibles excesos. Eso sí el Ayuntamiento siempre puede buscar los mecanismos para actuar de manera subsidiaria en aquellos casos que considere que ponen en riesgo la seguridad de sus vecinos. Y para eso se va a crear la nueva brigada de Canteli. El concejal de Seguridad Ciudadana fue muy claro el pasado sábado mientras los bomberos apagaban las llamas de la nave de Ciudad Naranco. "Esto ya es inadmisible, si no lo derriban los propietarios lo haremos de forma subsidiaria", dijo indignado.