"Oviedo responde a las cofradías y a la Semana Santa, nos sentimos arropados"

Luis García Pevida (Oviedo, 1981) se encontró de rebote con la presidencia de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Oviedo en su segundo mandato. Su equipo ha organizado los actos de la Pascua en apenas tres meses, un tiempo récord. Tiene una buena expectativa sobre este año y espera que el tiempo respete. Un nuevo Cristo Resucitado paseará por las calles de Oviedo, cuyas gentes y visitantes se implican cada vez más en la celebración, explica.

–Semana Santa en Oviedo, cuente.

­­–El domingo 24 empieza con la procesión de La Borriquilla, que sale de San Pedro de los Arcos desde hace ya 17 años. Hay que destacar que la procesión del Domingo de Pascua, a cargo de la nueva cofradía, la Hermandad de la Resurrección, de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, de Teatinos. Sacarán al Resucitado de la Catedral. La procesión la harán ellos en vez de la Junta de Cofradías. Participaremos en la procesión, porque ellos pertenecen a la Junta, pero cambia el recorrido y la manera de llevar la imagen.

–¿Qué tal el nuevo Resucitado?

–Es muy realista. Me impresionó en persona. Había visto fotos que me habían engañado, no le hacían justicia. Es una imagen impresionante y moderna. Su cara, su mirada realista. Es preciosa.

–¿Y el recorrido? ¿Más por Teatinos?

–Tras la Vigilia de Pascua lo suben a la Catedral, donde duerme, y el domingo sale en procesión por el centro de Oviedo. Luego ya baja hacia la parroquia.

–¿Qué tal el pregón?

–Me dio muy buena impresión Elías Hoyal. Me gustó su intervención y todo lo que nos contó. Estuvimos comiendo antes del pregón y es una persona súper agradable y encantadora.

–¿Y sobre su hermandad?

–Pues el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores será como todos los años. El sábado queremos hacer un homenaje al pasar la Soledad por la Casa Sacerdotal. Haremos una breve parada para orar por los sacerdotes. Es nuestra gran novedad.

–¿Y de participación qué tal?

–Tenemos bastante gente que quiere unirse y que ya salió el año pasado. Algunos no eran cofrades y quieren repetir. La gente parece que está interesada y le gusta.

–Fantástico, ¿no?

–No nos quejamos. Ensayamos desde finales de enero y la respuesta es muy buena.

–¿Mejor que otros años?

–Más o menos. Después de la pandemia la gente tomó con ánimo el procesionar y continúa. Incluso el paso de los jóvenes. Este año son 16 chavales de entre 12 y 17 años.

–Hay relevo generacional, pues.

–Sí. Es verdad que antes se pedía más implicación de los jóvenes. Eso sí, los que están llevan desde que nacieron. Sus padres suelen ser cofrades y siguen con esa estela.

–¿Cómo ve el panorama cofrade en Oviedo?

–Sano. Las cofradías tienen un buen numero de miembros que va aumentando. No llegaremos a los números de Andalucía y Castilla, pero lo hace.

–¿Y su relación?

–Muy bien, hasta colaboran. Si alguien necesita ayuda se presta, desde unas velas o incluso si hace falta gente.

–¿Y La ciudad? ¿Responde?

–Oviedo responde a las cofradías y a la Semana Santa. Nos sentimos arropados. Cada año hay más gente en la calle. También turistas. Feligreses de mi parroquia, que son de Oviedo de toda la vida, me cuentan que están viniendo al centro a ver las procesiones y antes no lo hacían. Cada vez se involucran más. Estamos muy contentos.

–¿Podemos compararnos con las potencias en Semana Santa?

–Estamos aún lejos de Andalucía y Castilla, pero porque allí no hubo el parón que aquí. En los 60 desapareció todo y se recuperó en el 95. Intentamos que salga lo mejor posible y avanzar, que vaya sumando años. Algún día llegaremos al siglo haciendo esto sin interrupción.

–¿Para cuándo Fiesta de Interés Turístico?

–El Ayuntamiento está trabajando en ello, ahora les toca a ellos presentarlo al Principado. El dossier que les enviamos hay que complementarlo porque la ley cambió. Saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten.