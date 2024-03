"Nuestro punk se siente tan nuevo y enérgico que nos entusiasma el futuro"

El rock de "Ignite", una de las mejores bandas de hardcore punk de California con tres décadas de carrera resonó este Jueves Santo en Oviedo. El grupo volvió a Asturias para presentar su nuevo disco, que lleva su nombre, y también al vocalista que se puso al frente de la banda hace dos años, Ely Santana. Están de gira por España un país donde dicen que encuentran mucho eco a lo que hacen. Lo explica Brett Rasmussen, bajista y miembro fundador del grupo.

–¿Cómo va el reencuentro con el público español?

–Vinimos en 2022 y fue una gira increíble. Tocamos en algunas de las mismas ciudades que en esta gira y la respuesta a las nuevas canciones y a nuestro nuevo cantante Ely fue increíble. Nos encanta tocar en España.

–Estuvieron en Oviedo hace siete años... ¿Algún recuerdo de aquellos días en la región?

–Fue genial cuando estuvimos aquí en 2017. Creo que cada vez que hacemos una gira aquí mejora, y ahora que estamos de gira lo volvemos a notar mucho más, así que estamos planeando tocar en más ciudades de España en el futuro.

–Tres décadas de carrera musical y llega un disco que se llama "Ignite". ¿No habían tenido tiempo de ponérselo antes o es una reafirmación de identidad?

–Definitivamente, este disco significó un nuevo capítulo para "Ignite". Cambiar de cantante es un gran problema y queríamos asegurarnos de que la gente supiera que este era el renacimiento de "Ignite".

–¿En qué momento está la banda?, ¿cómo envejece una formación de hard rock?

–Pues parece que recién estamos empezando a ser honestos... Quiero decir que hemos estado haciendo música tanto tiempo... pero ahora se siente tan nuevo y enérgico que estamos muy entusiasmados con el futuro.

–¿Cómo suena un grupo veterano cuando cambia de vocalista?

–Bueno, esa circunstancia a nosotros nos ha sucedido varias veces, así que no fue totalmente nuevo; pero, definitivamente, es un gran cambio.

–Siempre les han distinguido porque aportan compromiso político a las letras de sus canciones. Si menciono a Trump, la tensión bélica en Gaza o Ucrania, la polarización política o el cambio climático… ¿Qué les sugiere?

–Creo que es importante que las bandas arrojen luz constantemente sobre temas de todo el mundo, ya sean políticos, sociales, medioambientales o lo que sea. Tenemos la oportunidad de subir al escenario frente a mucha gente y sentimos que debemos aprovechar esta oportunidad para difundir mensajes positivos. No todas las bandas son iguales y no criticamos a otras si no plantean problemas, este es simplemente nuestro estilo.

–¿Cómo de vital ven la escena del rock en el mundo?… Por más rap/trap/reggeton que se multiplique… ¿siempre habrá espacio para el hardcore?

–Creo que está bastante claro que, sin duda, hay mucha gente interesada en este estilo de música. El punk/hardcore es duro, los mensajes suelen ser algo importante. No creo que llegue el momento en que esta música desaparezca.

–¿Por dónde continúa su gira después de Asturias?

–Daremos un show en Francia y luego tenemos un festival en Alemania antes de regresar a casa. Acabamos de terminar una gira por Australia y el Sudeste Asiático y antes de eso estuvimos en Sudamérica. Ha sido un año muy ocupado y cada vez será más ocupado para "Ignite". ¡Así nos gusta!

